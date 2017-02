Úrady v Donbase hrozia prerušením dodávok uhlia na Ukrajinu

DONECK/KYJEV 27. februára (WebNoviny.sk) - Vedenia samozvaných ľudových republík vyhlásených na východe Ukrajiny v pondelok vyzvali vládu v Kyjeve, aby do začiatku jari zabezpečila ukončenie dopravnej blokády Donbasu.



Pohrozili, že ak tak Kyjev neurobí, nad priemyselnými podnikmi, ktoré na východe Ukrajiny patria pod jurisdikciu Kyjeva, bude vyhlásená nútená správa..



Separatisti hrozia prerušením dodávok



Predstavitelia samozvaných ľudových republík - Doneckej (DĽR) a Luhanskej (LĽR) - v spoločnom vyhlásení uviedli, že vo všetkých priemyselných podnikoch pod ukrajinskou jurisdikciou, ktoré pôsobia v DĽR a LĽR, bude zavedená "nútená správa, ak blokáda nebude ukončená do stredy (1. marca 2017) 00.00 h" miestneho času.Okrem toho DĽR a LĽR v prípade neukončenia blokády hrozia aj prerušením dodávok uhlia na Ukrajinu.



"Prestaneme s dodávkami uhlia na Ukrajinu. Pre dodávky nie sú možnosti, ani schémy platby," vysvetľuje sa vo vyhlásení, ktoré podpísali najvyšší predstavitelia oboch republík, Aleksandr Zacharčenko a Igor Plotnickij.



Podľa ich názoru je dopravná blokáda Donbasu v rozpore s minskými mierovými protokolmi, ktoré sú súborom opatrení s cieľom urovnať ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny a usporiadať vzťahy medzi Kyjevom a odbojnými republikami.



Riaditeľ ruského Centra politickej konjunktúry Alexej Česnakov pre agentúru Interfax uviedol, že možné vyhlásenie nútenej správy nad Ukrajine patriacimi priemyselnými podnikmi v Donbase "je vynúteným opatrením, ktorého cieľom je zachovať priemyselnú výrobu v regióne" a predísť tak nárastu sociálneho napätia. "Ich jedinou možnosťou je zachovať a rozvíjať priemysel, ktorý je základom ekonomiky - preorientovať sa na ruský trh bez ohľadu na hystériu Kyjeva," vysvetlil Česnakov.



Dodávky uhlia sa zastavili koncom januára



Na priemyselnom východe Ukrajiny sa od apríla roku odohráva konflikt medzi vládnymi jednotkami a proruskými separatistami. Vláda v Kyjeve však napriek tomu stále nakupovala uhlie v oblastiach ovládaných separatistami, keďže elektrárne na Ukrajine sú stavané na špecifický typ uhlia, ktorý sa ťaží práve v Donbase.



Dodávky uhlia sa zastavili koncom januára, keď skupina bývalých účastníkov vládnej vojenskej operácie (ATO) v Donbase, medzi ktorými boli aj poslanci ukrajinského parlamentu, zablokovala na viacerých úsekoch železničné trate vedúce na územia kontrolované separatistami.



Radikáli svoj krok zdôvodnili tvrdením, že akékoľvek obchodovanie so samozvanými republikami v Doneckej a Luhanskej oblasti je protizákonné. Jeden z účastníkov blokády, poslanec ukrajinského parlamentu Semen Semenčenko, podľa agentúry Interfax pohrozil aj blokádou železničného spojenia medzi Ukrajinou a Ruskom. Doterajšia blokáda viedla k výpadkom v zásobovaní uhlím, ukrajinské úrady boli preto nútené zaviesť mimoriadne úsporné opatrenia.