Úplne nová Kia Rio je tu. A s ňou zábavná jazda so štýlom.

Nová Kia Rio, ktorú automobilka začala predávať oficiálne od 1. marca prešla výrazným vynovením dizajnu a ponúka inovácie ako nikdy predtým. Úplne nová Kia Rio 4. generácie, ktorá sa predstavila po prvýkrát v septembri minulého roka a patrí medzi jeden z najpredávanejších modelov z dielne Kia, má veľké ambície stať sa najpredávanejším modelom v segmente B. Prichádza s úplne novým dizajnom v oslnivých farbách, rovnako pribudli aj motorizácie. Tento model nedávno získal aj jedno z najprestížnejších dizajnových ocenení iF Design Award, a to vďaka atraktívnejšiemu a podmanivejšiemu prevedeniu interiéru a exteriéru.Veľmi dôležitá je aj bezpečnosť a nová Kia Rio nesklame ani tu, pretože ponúka vysokú mieru bezpečnosti. Ako prvé vozidlo vo svojej triede ponúka autonómny systém núdzového brzdenia s funkciou identifikácie chodcov. Vyniká taktiež z hľadiska praktickosti a pohodlia, má ďalšie prvotriedne bezpečnostné technológie, nové možnosti pripojenia a skvelé jazdné vlastnosti aj ovládanie vozidla. Vodiči určite ocenia aj priestrannosť kabíny, štedrosť batožinového priestoru až 325 litrov a flexibilné sklápanie zadných sedadiel. .Z profilu Rio zaujme dlhšou prednou kapotou, dlhším predným a kratším zadným previsom. Rio sa vyznačuje aj najnovšou verziou mriežky chladiča v tvare „tigrieho nosa“, ktorá je teraz užšia na výšku a širšia v celej prednej časti vozidla. Zadná časť modelu Rio je teraz zvislejšia, zadné okno je takmer vertikálne a previs kratší. Rovná línia, ktorá sa tiahne od mriežky chladiča cez svetlomety a pozdĺž hornej časti dverí, pokračuje okolo zadnej časti vozidla. Ladí s tenšími, zadnými svetlami s výraznými tvarmi, ktoré sú teraz vybavené novými, charakteristickými LED svetlami v tvare šípky. Podobne ako predná časť vozidla so širšou „tvárou“ je aj dizajn zadnej časti nového modelu Rio celkovo mohutnejší. Zaručené je aj pohodlie – od materiálov mäkkých na dotyk a ergonomicky tvarovaných predných sedadiel až po najnovšie užívateľsky príjemné rozhranie a pohodlný bezkľúčový vstup.V prípade Kia Rio nejde iba o facelift, zmeny nastali aj pod kapotou a vo výbave vozidla. Automobilka čerpá zo svojich bohatých skúseností a v ponuke motorov zaradila aj nový preplňovaný motor s objemom jeden liter, ktorý je skutočne naplnením túžby po dynamickej jazde. Nový a hlavne ľahký motor dodáva autu vynikajúcu pružnosť a pri rozumnej jazde sa dá ušetriť aj na benzíne. Rio sa môže pochváliť aj novým podvozkom, ktorý zaručuje agilnejšie riadenie s okamžitou odozvou, ako aj vyšší jazdný komfort. A vďaka širokej ponuke prevodoviek a motorov si môžete byť istý, že každá jazda bude pre vás potešením.Nová Kia Rio prichádza na trh s najnižšou akciovou cenou 9 990 EUR, s výhodným financovaním bez navýšenia a s ďalšími výhodami. Čerešničkou na torte je prvotriedna 7-ročná záruka, ktorá je ďalším dôkazom toho, že je schopná uspokojiť všetky vaše potreby. Nech sa už vyberiete kdekoľvek, Kia Rio vás tam spoľahlivo odvezie a s ňou bude jazda v meste či mimo mestského ruchu vždy potešením. Viac na: http://www.kia.com/sk/modely/nove_rio