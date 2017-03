Univerzitná nemocnica Bratislava by sa mala opäť rozdeliť

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) - Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB) v súčasnosti tvorí päť nemocníc. Ako sa však uvádza v koncepcii rozvoja UNB, ktorú ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania, tento systém sa ukazuje byť dlhodobo neefektívny. Pätica nemocníc by sa preto opäť mala rozdeliť. Po novom by UNB mali tvoriť len dve zariadenia - ružinovská a novo postavená nemocnica na Rázsochách. Ostatné bratislavské nemocnice by mali byť jej partnermi, ktorí budú dopĺňať praktickú výučbu na vybraných pracoviskách.



Špecializovaná geriatrická nemocnica v Podunajských Biskupiciach by sa mala pretransformovať na neziskovú organizáciu so sociálno-zdravotnými lôžkami. Staré mesto a Petržalka by sa mali zmeniť na samostatné príspevkové organizácie..





Všeobecná nemocnica Staré mesto na Mickiewiczovej ulici prejde podľa predstáv ministerstva postupnou transformáciou na Špecializované centrum pre liečbu nervových a duševných chorôb a geriatrického pacienta. Lôžka v tejto nemocnici budú predovšetkým neurologické, psychiatrické, internistické, geriatrické, prípadne paliatívne.



Petržalská nemocnica by si mala ponechať súčasný rozsah starostlivosti. Starostlivosť z Kramárov a čiastočne aj z Ružinova sa presunie na Rázsochy. Kramáre by podľa stredajšieho vyhlásenia ministra Tomáša Druckera postupne mali utlmiť činnosť. Budovy by sa mali predať, pričom časť by mali pričleniť k detskej fakultnej nemocnici, ktorá chce dobudovať hotelovú časť pre ubytovanie rodičov.



Počet lôžok v Bratislave by mal podľa návrhu koncepcie vzrásť. V súčasnosti majú všetky zariadenia UNB spolu 2 284 postelí, po novom by to malo byť 2 357, čiže o 73 viac. Výraznejšie by mal klesnúť počet lôžok interného lekárstva, infekčnej a geo-medicíny, úplne sa zruší súčasných 11 lôžok pracovného lekárstva. Naopak, viac by malo byť lôžok dlhodobej starostlivosti - nárast až o 117 postelí - ale aj neurochirurgie či denného stacionára.



