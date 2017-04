Univerzita Komenského v Bratislave sa umiestnila medzi 500 najlepšími univerzitami sveta

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa umiestnila medzi 500 najlepšími univerzitami sveta. V rebríčku Round University Ranking (RUR) obsadila 433. miesto. Polepšila si tak o 12 miest, keďže minulý rok skončila na 445. mieste. Zo Slovenska je v tomto rebríčku jediným reprezentantom. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Univerzity Komenského Andrea Földváryová.





Rebríček hodnotí 20 indikátorov v štyroch základných oblastiach. Na oblasť vzdelávania pripadá 40-percentná váha hodnotenia, rovnako 40 percent váhy tvorí výskum, po 10 percent tvorí medzinárodná diverzita a finančná udržateľnosť. Univerzita Komenského dosiahla najvyššie skóre v oblasti vzdelávania, pri ktorej obsadila 220. miesto. Ako informuje Univerzita Komenského, za doterajších osem rokov ranking hodnotil 930 najlepších svetových univerzít z 80 krajín sveta..



Prvé miesto v rankingu obsadila v tomto roku Harvard University, na druhej pozícii je California Institute of Technology (Caltech) a na treťom University of Chicago. Päticu najlepších svetových univerzít v tomto rebríčku uzatvárajú Imperial College London a Stanford University.



Rektor UK Karol Mičieta uviedol, že rebríčky najlepších svetových univerzít sú len jedným z hodnotiacich kritérií, s ktorými univerzita pracuje. „Patria však k populárnym indikátorom scientometrie a sú pre nás istým akademickým majákom, ktorý ukazuje, v akom konkurenčnom medzinárodnom prostredí sa pohybujeme a kde by sme sa v ňom chceli dostať. Slúžia teda aj ako motivácia pre ďalšie zlepšovanie sa,“ uviedol Mičieta.