United Airlines nevpustili na palubu lietadla dve dievčatá v legínach

Na americkú leteckú spoločnosť United Airlines sa na sociálnych sieťach zniesla ostrá kritika za to, že nevpustila na palubu svojho stroja....

WASHINGTON 27. marca (WebNoviny.sk) - Na americkú leteckú spoločnosť United Airlines sa na sociálnych sieťach zniesla ostrá kritika za to, že nevpustila na palubu svojho stroja dve dievčatá oblečené v obtiahnutých legínach. K incidentu došlo v nedeľu ráno na linke z Denveru do Minneapolisu, citovala stanica BBC aktivistku Shannon Wattsovú.



Svedkyňa na Twitteri napísala, že keď chcelo päť dievčat nastúpiť v Denveri do lietadla, pracovník spoločnosti ich u nástupnej brány "nútil", aby sa prezliekli alebo si obliekli cez legíny šaty. Jedno z dievčat malo iba desať rokov, dodala. Napokon pustil do lietadla iba tri z nich, ktoré si obliekli cez odev, ktorý mali na sebe, šaty, a zvyšným dvom v odlete zabránil..



United Airlines sa na internete obhajovali, že dievčatá cestovali na letenku určenú pre zamestnancov United Airlines, ich rodinných príslušníkov a ich hostí, u ktorej je predpísaný štýl oblečenia (dress code) reprezentujúci túto leteckú spoločnosť.



Tieto letenky sú bezplatné alebo s výraznou zľavou. Letecká spoločnosť však vyžaduje, aby cestujúci nemali oblečené napríklad "obtiahnuté topy, nohavice či šaty z lycry či spandexu", minisukne, odhalené brucho či obuté plážové šľapky. United Airlines súčasne objasnili, že všetci riadni, platiaci zákazníci spoločnosti sú u nej vítaní aj v legínach.



