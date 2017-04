Union a VšZP uhradia nezaočkovaným deťom vakcínu proti osýpkam

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Union zdravotná poisťovňa uhradia deťom, ktoré neboli očkované podľa očkovacieho kalendára, vakcínu proti osýpkam aj bez doteraz nutného schvaľovania revíznym lekárom poisťovne.



"Osýpky sa pomaly presúvajú aj do nášho regiónu, preto zvýšiť počet zaočkovaných detí je potrebné rýchlo. Veríme, že toto opatrenie tomu napomôže,“ uviedol generálny riaditeľ Union ZP Michal Špaňár. .



Očkovanie ako prevencia voči ochoreniam



Lekár predpíše vakcínu na recept, pacient si ju vyberie v lekárni a lekáreň ju vykáže do poisťovne, ktorá platbu za ňu následne uhradí. "Pacient by si nemal za vakcínu platiť v lekárni, spätná refundácia už potom nie je možná," vysvetlila Union ZP.





Hovorkyňa VšZP Petra Balážová poznamenala, že zdravotná poisťovňa vždy podporovala očkovanie ako prevenciu voči ochoreniam.



"Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude VšZP postupovať v súlade s rozhodnutím hlavného hygienika a bude uhrádzať očkovanie proti osýpkam aj mimo platného očkovacieho kalendára a bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne," informovala.



Dôvera zvýšila vekovú hranicu



Ako uviedol PR manažér zdravotnej poisťovne Dôvera Branislav Cehlárik, zdravotná poisťovňa dáva veľký dôraz na prevenciu a potrebné očkovania. "V súvislosti s očkovaním proti osýpkam vyhláška určuje, že všetky deti do veku 18 mesiacov majú byť proti tomuto ochoreniu povinne zaočkované, pričom očkovanie je plne hradené zdravotnou poisťovňou," konštatoval.



Cehlárik dodal, že Dôvera zvýšila túto vekovú hranicu až na vek 24 mesiacov. "V prípade dospelých poistencov, ktorí potrebujú byť zaočkovaní proti osýpkam z medicínskych dôvodov a neabsolvovali toto očkovanie v detstve, sme pripravení individuálne posúdiť úhradu takéhoto očkovania na požiadanie ošetrujúceho lekára," uzavrel zástupca zdravotnej poisťovne.



Hospitalizáciu 25-ročného Taliana s podozrením na osýpky nahlásila Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Pacientovi nasadili adekvátnu terapiu.



Talian študuje v rámci projektu na UPJŠ v Košiciach. Proti osýpkam očkovaný nebol. Ako ďalej v pondelok informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas, epidemiológovia Regionálneho ÚVZ v Košiciach vykonali včas všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie vzniku epidémie a šírenia osýpok.



