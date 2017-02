Unica Bluetooth Modul: Vychutnajte si hudbu kdekoľvek



Bratislava, 9. február 2017 – Kto by nemiloval hudbu? Doprajte si svoju obľúbenú melódiu kdekoľvek a kedykoľvek – napríklad počas kúpeľa, alebo pri pohári vína na terase. Nový Modul Unica Bluetooth od vám umožní si pustiť vaše najobľúbenejšie kúsky z telefónu, tabletu, prehrávača, alebo počítača. Nemusíte ani vstať z kresla a vaším domovom budú znieť presne tie tóny, aké si práve prajete.



Máte romantickú chvíľu? Na tie sa najlepšie hodí klasika. Párty s priateľmi si zasa vyžaduje rezký "podmaz", pri ktorom sa vaši hostia možno budú začudovane obzerať, odkiaľ sa tá hudba berie. Rozprávky pre deti? Nikdy to nebolo jednoduchšie. Unica Bluetooth audio príjmač predstavuje najnovšiu generáciu prehrávačov hudby do inteligentnej domácnosti. Je určená pre všetkých milovníkov nenápadných a funkčných technológií, ktorí vedia oceniť jednoduché ovládanie, decentný vzhľad a možnosti, ktoré tento prístroj prináša..



Audio prijímač sa montuje do klasickej vypínačovej či zásuvkovej "krabičky", takže je absolútne nenápadný. Je možné si ho objednať spoločne s reproduktormi, ktoré sú mimoriadne elegantné a ideálne na umiestnenie do podhľadov. Audio prijímač je k dispozícii v troch základných farbách: Polar, Grafit a Aluminium a dizajnovo sa hodí ku všetkým vypínačom a zásuvkám .



K zariadeniu je možné pripojiť aj iné druhy reproduktorov či audiotechniky, musia však zodpovedať technickej špecifikácii zariadenia.



Schneider Electric ponúka riešenia v oblasti energetického manažmentu vo viac ako 100 krajinách sveta, a to naprieč rôznymi trhovými segmentmi, vrátane energetickej infraštruktúry, priemyslu, stavebníctva, dátových centier a v rezidenčnej sfére. Cieľom spoločnosti je, aby energia bola bezpečná, spoľahlivá, efektívna, produktívna a zelená. Viac informácií na