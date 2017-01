Unibail-Rodamco prinesie do nákupných centier Pokémon GO



Stane sa tak vďaka partnerstvu so softvérovým vývojárom a predajcom Niantic, Inc., ktoré uzatvára v spolupráci s nadnárodnou spoločnosťou The Pokémon Company International. Vďaka tomuto jedinečnému partnerstvu spoločnosť Unibail-Rodamco opäť zvýrazňuje jedinečnosť svojich nákupných centier. Vôbec po prvýkrát totiž nákupné centrá v Európe poskytnú zázemie tejto široko obľúbenej hre Pokémon GO a svojim návštevníkom vďaka využitiu rozšírenej reality prinesú úplne nový druh zážitkov, presahujúci bežné skúsenosti s nakupovaním.



"Uzavreli sme historicky unikátne partnerstvo so spoločnosťou Niantic a spoločne pracujeme na tom, aby sme našim návštevníkom spestrili zážitky v našich centrách vďaka inovatívnym hrám založeným na rozšírenej realite," vysvetľuje Jean-Marie Tritant, Chief Operating Officer v Unibail-Rodamco. "V roku 2014 sme spolupracovali so spoločnosťou Niantic na hre Ingress a jej spustení v našich centrách. Išlo o prvú multiplayerovú mobilnú hru založenú na rozšírenej realite. Pokémon GO je ďalším príkladom prístupu spoločnosti Unibail-Rodamco k inovatívnym technológiám využitým na spestrenie služieb poskytovaných zákazníkom a vytvorenie sociálnych centier, v rámci ktorých sa ľudia môžu stretávať a zoznamovať.”



"Pokémon GO sme vytvorili, aby sme motivovali hráčov k fyzickému pohybu, interakcii s inými hráčmi a objavovaniu sveta okolo nich. Partnerstvo s Unibail-Rodamco zároveň poskytuje skvelý spôsob ako hráčov udržať v teple počas hry v týchto zimných mesiacoch ," vraví John Hanke, Chief Executive Officer, Niantic, Inc. "Každé európske nákupné centrum poskytne návštevníkom celý rad PokéStopov a Gymov pre cvičiteľov a ich priateľov, aby mohli spoločne vo veselej nálade tráviť čas v sociálnom prostredí."



"Rok 2016 bol pre Pokémon neuveriteľne úspešný, a preto máme obrovskú radosť, že môžeme spolupracovať s takýmto partnerom a vytvoriť nové príležitosti na to, aby zažili hráči kopec zábavy pri chytaní Pokémonov vo špičkových nákupných centrách," povedal Gaku Susai, VP London Operations, The Pokémon Company International.