Únia už nepanikári, migrácia je podľa Lajčáka miernejšia

Európska únia už nie je v panike, ako bola v roku 2015 počas migračnej krízy. Vtedy bola strata schopnosti počúvať sa a hľadať konsenzuálne....

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) - Európska únia už nie je v panike, ako bola v roku 2015 počas migračnej krízy. Vtedy bola strata schopnosti počúvať sa a hľadať konsenzuálne riešenia viditeľná, až šokujúca. Atmosféra je dnes lepšia, ale problém stále nie je vyriešený. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.



Lajčák tvrdí, že v roku 2015 spôsobil príchod obrovského počtu ľudí do Európy doslova paniku. Krajiny stratili schopnosť počúvať sa navzájom a hľadať konsenzuálne riešenia. Ako dodal, stredná Európa vtedy upozorňovala, že treba riešiť príčiny migrácie a že umelé kvóty nebudú fungovať. Dnes sa migračný problém podľa Lajčáka už rieši pri koreňoch. .



Krajiny sa viac počúvajú



Atmosféra v únii je teda dnes lepšia, aj keď problém stále nie je vyriešený. "Turecko má veľkú zásluhu na tom, že v roku 2016 sme zaznamenali pokles príchodu migrantov po balkánskej trase oproti 2015 o 83 percent. Avšak o 17 percent sa zvýšil počet migrantov, ktorí prichádzajú cez Stredomorie, z nich 90 percent cez Líbyu. Ale už to nie je ten existenčný tlak. Hľadajú sa riešenia, aj by som povedal, že sa zlepšila schopnosť počúvať sa," skonštatoval Lajčák s tým, že už ani lídri, ktorí presadzovali nereálne riešenia, o nich dnes nehovoria.



Podľa Lajčáka sa treba k migrácii postaviť ako ku globálnemu fenoménu, je rád, že sa rieši aj na pôde OSN a rád by videl lepšie prepojenie EÚ s OSN.



Hoci sa podľa ministra zlepšila schopnosť počúvať sa v téme migrácie, Lajčák tvrdí, že napriek tomu rastie neschopnosť riešiť problémy. Tie nevieme podľa neho riešiť my, ako medzinárodné spoločenstvo. Zdôraznil, že riešenie problémov je založené na dialógu a schopnosti prijať iný názor.



Podľa Lajčáka treba odložiť predsudky



"My, naša euroatlantická komunita, sme sa akoby dostali do situácie, že my máme monopol na pravdu a každý, kto má iný názor, sa mýli, alebo nám chce uškodiť. Žiaľ, zažil som veľa sedení, kde sme nedemonštrovali schopnosť porozumieť tej druhej strane," uviedol.



"Ak pristupujem k veciam tak, že moja pozícia je jediná správna, tak potom sa dostanem do situácie, že sú dva monológy, ktoré sa nepretínajú. Treba komunikovať aj s tými, ktorí majú iné názory, lebo ak sa uzavrieme vo svojom svete a budeme si dokazovať, akí sme my dobrí a tí ostatní sú zlí, tak tí ostatní sa uzatvárajú do svojich svetov a hovoria to isté o nás. Žiaľ, to je situácia, v ktorej sa dnes nachádzame," myslí si minister.



"Keď pre nás riešenie problému je, že všetci uznajú, že naša pozícia je správna, tak sa nemôžeme čudovať, že tie problémy neriešime," dodal minister. Podľa Lajčáka je nutné, aby euroatlantické spoločenstvo odložilo predsudky, pocit nadradenosti a prestalo žiť v ilúzii, že sme nikdy neurobili žiadnu chybu. Zároveň dodal, že sebakritiku musíme vyžadovať nielen od seba, ale aj od iných. "Každý problém je riešiteľný, ale musíte si priznať, že máte problém a musíte mať úprimnú vôľu chcieť ten problém riešiť," uzavrel.