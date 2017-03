UniCredit údajne rokuje o predaji českej a slovenskej časti

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Talianska finančná skupina UniCredit rokuje podľa niekoľkých na sebe nezávislých zdrojov z finančných kruhov so záujemcami o predaji svojej českej a slovenskej časti.Ako ďalej informoval portál euro.cz, medzi uchádzačov patrí Société Générale a jej česká dcérska spoločnosť Komerční banka a Moneta Money Bank. Ak by podiely skupina UniCredit predala, môže podľa portálu získať cez 90 miliárd českých korún (CZK). “Je naším dobrým zvykom, že nekomentujeme akékoľvek špekulácie,” reagoval hovorca UniCredit Andrea Morawski..Ako ďalej portál euro.cz uviedol, predaj časti UniCredit Bank by predstavoval najväčšiu transakciu v histórii českého bankovníctva. Doposiaľ najväčším bankovým obchodom bola privatizácia Komerční banky, ktorú získala v roku 2001 francúzska Société Générale. Vtedy zaplatila za štátny 60-percentný podiel 40,2 miliardy CZK. Talianska skupina síce nezačala aktívny proces predaja, resp. nenajala si ešte žiadnych finančných a právnych poradcov, ale počiatočné rokovania so záujemcami už podľa portálu prebiehajú.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky vznikla 1. decembra 2013. Na slovenskom trhu však banka pôsobí od júla 1990, odvtedy prešla viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry. Predstavenstvo skupiny UniCredit schválilo projekt zlúčenia dcérskych spoločností v Českej republike a na Slovensku do jednej cezhraničnej banky 13. novembra 2012.

(1 EUR = 27,021 CZK)