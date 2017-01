Ukrajinu a Bielorusko sužujú silné mrazy, zomrelo už 13 ľudí

MOSKVA 9. januára (WebNoviny.sk) - V dôsledku podchladenia zomrelo počas uplynulých mrazivých dní na Ukrajine najmenej osem ľudí a v susednom Bielorusku ďalších päť. Vlna mimoriadne studeného počasia priniesla počas minulého týždňa do viacerých oblastí Európy teploty pod mínus 20 stupňov Celzia.



Mrazy spôsobujú výpadky prúdu



Iba v bieloruskom regióne Minsk vyhľadalo od Nového roka lekársku starostlivosť v súvislosti s podchladením vyše 40 osôb. S odvolaním sa na vyjadrenia zástupcov tamojších úradov to napísala ruská tlačová agentúra Interfax. Obyvatelia niektorých regiónov musia čeliť nízkym teplotám bez elektrického kúrenia, keďže mrazy na Ukrajine a v Bielorusku spôsobujú aj výpadky prúdu.



Tuhé mrazy sa však podľa šéfa ruskej meteorologickej služby Romana Wilfanda skončia v pondelok v noci a následne dôjde k miernemu otepleniu.



Extrémna zima je aj v Srbsku



Veľké mrazy zasiahli aj Srbsko. V deviatich srbských okresoch vyhlásili mimoriadnu situáciu v dôsledku mrazivého počasia a snehových závejov. Podľa ministerstva vnútra sú na tom najhoršie obce ležiace na juhu, juhozápade a juhovýchode Srbska. Od 6. januára úrady evakuovali do bezpečia približne 6120 ľudí a 70 vozidiel. Do záchranných operácií zapojili aj jednotky ministerstva vnútra a armády.



Zhruba desať horských dedín v okrese Vladičin Han zostalo počas uplynulého víkendu odrezaných od sveta v dôsledku až tri metre vysokých závejov. Najnižšiu teplotu, mínus 33 stupňov Celzia, namerali v nedeľu v meste Sjenica na juhozápade krajiny. Ministerstvo dopravy sa rozhodlo prerušiť dopravu na riekach Sáva a Dunaj, na ktorých sa tvorí ľad.



Mrazivé počasie bude trvať v Srbsku do stredy, ranné teploty sa budú pohybovať medzi mínus desať až mínus 18 stupňov Celzia. V niektorých oblastiach klesnú až na 25 stupňov pod nulu.