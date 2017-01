Ukrajinský expremiér Azarov nevylučuje vznik exilovej vlády



MOSKVA 10. januára (Webnoviny.sk) - Bývalý ukrajinský premiér Mykola Azarov nevylučuje možnosť vytvorenia "exilovej vlády" po tom, ako ruský súd v decembri dospel k záveru, že pád jeho kabinetu začiatkom roku 2014 bol výsledkom ilegálneho štátneho prevratu. Azarov to vyhlásil v pondelok v Moskve.



Podľa neho bude exilová vláda nevyhnutnosťou, ak bude ukrajinský ľud "požadovať alternatívu". Uviedol tiež, že Výbor na záchranu Ukrajiny, ktorého je predsedom, plánuje požiadať nešpecifikované "medzinárodné súdy" o potvrdenie verdiktu moskovského súdu, píše stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Azarov bol ukrajinským premiérom od marca 2010 do januára 2014 za éry prezidenta Viktora Janukovyča. Obaja spolu s ďalšími proruskými vládnymi činiteľmi utiekli do Ruska vo februári 2014 - po mesiacoch masívnych demonštrácií, ktoré boli vyvolané hnevom obyvateľstva nad tým, že prezident odmietol podpísať asociačnú dohodu s EÚ.



Azarov je momentálne na Ukrajine hľadanou osobou pre podozrenie z korupcie a zneužitia úradnej moci.