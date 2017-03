Ukrajinskí radikáli bránia ruským bankám v práci, chcú dosiahnuť ich odchod

Radikáli na Ukrajine už vyše mesiaca bránia tamojším pobočkám ruských bánk v ich obvyklej práci. Ako v pondelok informovala agentúra RIA Novosti,....

KYJEV 13. marca (WebNoviny.sk) - Radikáli na Ukrajine už vyše mesiaca bránia tamojším pobočkám ruských bánk v ich obvyklej práci. Ako v pondelok informovala agentúra RIA Novosti, v noci nadnes neznáme osoby na celom území Ukrajiny znefunkčnili bankomaty ruských bánk, keď ich postriekali montážnou penou alebo polepili nálepkami.



Ukrajinskí radikáli chcú svojimi protestnými akciami dosiahnuť odchod ruských bánk z ukrajinského trhu. Ich aktivity na svojej facebookovej stránke podporil napríklad dobrovoľnícky pluk Azov, píše agentúra Interfax. Podľa nej sa pondelková akcia volala RUSBANKOVER. Tento nápis bol na nálepkách i páskach, ktorými aktivisti prelepili aj dvere do pobočiek ruských bánk či ich výklady..





Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (SK Rossiji) pred časom začal voči príslušníkom pluku Azov viesť vyšetrovanie pre podozrenie, že sa dopustili únosov, mučenia a používania zakázaných prostriedkov a metód vedenia vojny.



Ukrajinskí radikáli okrem toho od konca januára pokračujú v železničnej a čiastočne aj cestnej blokáde samozvaných ľudových republík v Donbase. Radikáli tento svoj krok zdôvodnili tvrdením, že akékoľvek obchodovanie so samozvanými republikami v Doneckej a Luhanskej oblasti je protizákonné.



V reakcii na to vedenia samozvaných republík v Donbase od 1. marca prevzali správu nad priemyselnými podnikmi pod ukrajinskou jurisdikciou, ktoré sa nachádzajú na ich území.



, ,