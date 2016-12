Ukrajinská armáda je pripravená vyhlásiť prímerie v Donbase

KYJEV 22. decembra (WebNoviny.sk) - Ukrajinská armáda je pripravená vyhlásiť v Donbase prímerie, a to od 24. decembra. Oznámil to vo štvrtok hovorca ukrajinského ministerstva obrany Oleksandr Motuzianyk. "Ukrajinské ozbrojené sily sú pripravené realizovať rozhodnutie kontaktnej skupiny," uviedol hovorca.



Kontaktná skupina pre urovnanie konfliktu na východnej Ukrajine sa v stredu zhodla na zavedení prímeria v Donbase od 24. decembra. Pôjde o desiaty pokus zaviesť komplexné a udržateľné prímerie v regióne do vypuknutia konfliktu.



Ruský zástupca v kontaktnej skupine Boris Gryzlov podľa agentúry TASS uviedol, že skupina dosiahla v bezpečnostnej sfére malý pokrok, keďže doteraz neboli prijaté žiadne účinné politické opatrenia. Opäť zdôraznil potrebu riešiť bezpečnostné a politické problémy súbežne.