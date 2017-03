Ukrajina začala ekonomickú blokádu separatistických republík v Donbase

KYJEV 15. marca (WebNoviny.sk) - Ukrajinská Rada národnej bezpečnosti a obrany (SNBO) v stredu rozhodla o uvalení blokády na prepravu tovarov do samozvaných republík vyhlásených v Donbase. Tajomník SNBO Oleksander Turčynov dodal, že blokáda všetkých dopravných trás vedúcich do ľudových republík v Donbase - Doneckej a Luhanskej - sa začala o 14.00 h moskovského času (12.00 h SEČ).



Turčynov spresnil, že blokáda sa týka všetkých železničných tratí i ciest vedúcich cez styčnú čiaru oddeľujúcu Ukrajinu od územia samozvaných republík. Toto oznámenie prišlo po tom, ako železničné i cestné spojenie začali koncom januára blokovať nacionalistickí, radikálne naladení aktivisti. Ich predstavitelia dnes rozhodnutie vlády v Kyjeve privítali..





Agentúra RIA Novosti dnes citovala reakciu najvyššieho predstaviteľa DĽR Denisa Pušilina, ktorý uviedol, že vyhlásenie blokády Kyjevom je "priamym porušením minských mierových zmlúv a legalizáciou konania (provládnych ukrajinských) radikálov." "Toto už nie je chaotické konanie marginálnych skupín, ale štátna politika hraničiaca s genocídou štyroch miliónov ľudí žijúcich v republikách (Donbasu)," vyhlásil Pušilin.



Blokáda Donbasu sa začala 25. januára, keď skupina bývalých účastníkov vládnej vojenskej operácie (ATO) v Donbase, medzi ktorými boli aj poslanci ukrajinského parlamentu, zablokovala na viacerých úsekoch železničné trate vedúce na územia kontrolované separatistami. Radikáli svoj krok zdôvodnili tvrdením, že akékoľvek obchodovanie so samozvanými republikami v Doneckej a Luhanskej oblasti je protizákonné.



Doterajšia blokáda viedla k výpadkom v zásobovaní uhlím, ukrajinské úrady boli preto nútené zaviesť mimoriadne úsporné opatrenia. V reakcii na to vedenia samozvaných republík v Donbase od 1. marca prevzali správu nad priemyselnými podnikmi pod ukrajinskou jurisdikciou, ktoré sa nachádzajú na ich území.



