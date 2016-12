Ukrajina rozšírila sankcie voči Rusku

KYJEV 30. decembra (WebNoviny.sk) - Ukrajinská Rada národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) rozhodla o zavedení dodatočných sankcií voči Rusku a zároveň predĺžila platnosť tých doterajších.



Sankciám budú po novom čeliť obyvatelia Krymského polostrova zvolení do ruskej Štátnej dumy, ale aj bývalé ukrajinské spoločnosti na Kryme, ktoré sa preregistrovali ako ruské firmy, píše sa v štvrtkovom vyhlásení RNBO.



Rada zaviedla postihy aj voči pracovníkom ruskej polície, súdov a ďalších orgánov zodpovedných za zadržiavanie ukrajinských občanov na území Ruska. To isté platí aj pre ruské subjekty podieľajúce sa na vedení informačnej vojny a kybernetických útokov voči Ukrajine.



Dodatočné sankcie postihnú taktiež bývalých ukrajinských predstaviteľov, ktorí sa ukrývajú v zahraničí a sú zapletení do financovania teroristických aktivít a do hybridnej agresie voči Kyjevu. RNBO zároveň o jeden rok predĺžila platnosť všetkých doterajších sankcií voči Rusku, uviedla agentúra UNIAN.



Konflikt na východe Ukrajiny si od roku 2014 vyžiadal už viac ako 9600 obetí.