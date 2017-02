Ukrajina dostane od Európskej únie pôžičku 600 miliónov eur

Ukrajina dostane v nasledujúcich....

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v Bruseli rokoval s ukrajinským premiérom Volodymyrom Hrojsmanom.BRUSEL 10. februára (WebNoviny.sk) - Ukrajina dostane v nasledujúcich týždňoch od Európskej únie pôžičku vo výške 600 miliónov eur. Oznámil to v piatok predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker po stretnutí s ukrajinským premiérom Volodymyrom Hrojsmanom v Bruseli. Juncker tiež informoval, že uvoľnenie vízového režimu medzi EÚ a Ukrajinou podľa očakávania vstúpi do platnosti toto leto.



Opatrenie umožní bezvízové cestovanie občanov Ukrajiny do EÚ a naopak na obdobie 90 dní. "Posledné dva či tri roky Ukrajina uskutočňuje reformy väčšieho rozsahu, než boli tie z posledných 20 rokov," povedal Juncker po stretnutí s Hrojsmanom. "Ukrajinci majú právo dostať niečo výmenou za svoje reformné snahy," dodal šéf EK..



Vyplatenie druhej tranže pôžičky EÚ sa oddialilo pre ukrajinský zákaz exportu dreva. Avšak nedávny návrh zákona predložený ukrajinskou vládou v parlamente obsahuje aj zrušenie zákazu vývozu dreva. "Sme spokojní, ako vláda rieši túto záležitosť," uviedol Juncker.



Predseda EK zároveň vyhlásil, že komisia je mimoriadne znepokojená nedávnym vystupňovaním násilia na východe Ukrajiny. "Sme zástancami toho, aby každý rešpektoval ukrajinskú zvrchovanosť," zdôraznil Juncker.