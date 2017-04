Ukázali sme kvalitný výkon, hovorí Hamšík po ďalšom triumfe SSC Neapol v Ríme

RÍM 10. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalista v službách talianskeho klubu SSC Neapol Marek Hamšík prispel jednou asistenciou k triumfu svojo zamestnávateľa v nedeľňajšom stretnutí 31. kola Serie A na ihrisku Lazia Rím (3:0).





Dvadsaťdeväťročný Banskobystričan v 25. min vyzval k skórovaniu Španiela Josého Callejóna, po zmene strán pridal ďalšie dva zásahy "Partenopei" Lorenzo Insigne. Hamšík pobudol na ihrisku do 79. min, keď ho vystriedal Marko Rog. "Proti ťažkému súperovi sme ukázali kvalitný výkon. Diváci mohli vidieť skvelý Neapol," uviedol Hamšík prostredníctvom svojej oficiálnej stránky..





Slovenský kapitán SSC odohral jubilejný 350. duel v Serie A v neapolskom drese. Mužstvu spod Vezuvu patrí sedem kôl pred koncom súťaže 3. miesto so 67 bodmi. Na druhý AS Rím má manko štyri body, lídrom je Juventus Turín (77).



"Sú to veľmi dôležité tri body proti priamemu konkurentovi v boji o Ligu majstrov. Sme na treťom mieste, na druhý AS Rím strácame štyri body. Bude to veľmi ťažké, no radi by sme ho predbehli. Do konca súťaže je ešte sedem kôl, chceme v nich získať čo najviac bodov," doplnil Hamšík.



Neapol vyhral obe tohtosezónne ligové stretnutia na rímskom Stadio Olimpico. Začiatkom marca sa na tomto mieste tešil z triumfu nad AS Rím (2:1).







