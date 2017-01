Uhynula kosatka zabijak, Tilikum mal zdravotné problémy

V zábavnom parku SeaWorld vo floridskom Orlande uhynula kosatka dravá (Orcinus orca), ktorá bola neslávne známa pre usmrtenie viacerých ľudí....

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) – V zábavnom parku SeaWorld vo floridskom Orlande uhynula kosatka dravá (Orcinus orca), ktorá bola neslávne známa pre usmrtenie viacerých ľudí a nakrútili o nej dokumentárny film Blackfish (2013).



Samec Tilikum zomrel v piatok vo veku približne 36 rokov. O jeho úmrtí informovali zástupcovia spoločnosti SeaWorld Entertaintment, pričom uviedli, že príčinu jeho smrti oznámia až po pitve.



Samca chytili v roku 1983, keď mal približne 2 roky. Najprv žil v zajatí v zábavnom parku v Kanade odkiaľ ho v roku 1992 previezli do Orlanda. Neslávne známym sa stal pre usmrtenie svojej cvičiteľky Dawn Brancheau v roku 2010, keď ju utopil pred očami divákov počas zábavnej šou. Okrem nej Tilikum v roku 1991 zabil pracovníka spomínaného zábavného parku v Kanade a v roku 1999 zase turistu, ktorý sa aj napriek ochranke dostal v noci do jeho nádrže.



Ako uviedla spoločnosť vo svojom vyhlásení, kosatka mala vážne zdravotné problémy vrátane bakteriálnej infekcie pľúc. Tilikuma však nenahradia, keďže je prvou uhynutou kosatkou po tom, ako SeaWorld v marci oznámila, že kosatky už nebude naďalej množiť.



Spomínaný dokumentárny film, ktorý nakrútila Gabriela Cowperthaite, sa zameral na život Tilikuma a úmrtie Brancheau. Snímka poukazuje na to, že kosatky žijúce v zajatí sú agresívnejšie voči svojmu druhu aj voči ľuďom. Viacero hudobníkov pre film zrušilo svoje vystúpenia v zábavných parkoch SeaWorld a bojovníci za práva zvierat začali viac protestovať pred danými zariadeniami.