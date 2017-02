Udeľovanie Zlatých malín ovládli Batman, Superman a Hillary

Sobotné udeľovanie Zlatých malín za to najhoršie, čo v minulom roku priniesol filmový priemysel, ovládli snímky Batman vs. Superman: Úsvit....

BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) - Sobotné udeľovanie Zlatých malín za to najhoršie, čo v minulom roku priniesol filmový priemysel, ovládli snímky Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti a Hillarys America: The Secret History of the Democratic Party, ktoré získali zhodne štyri anticeny.



Dokument Hillarys America: The Secret History of the Democratic Party vyhlásili za najhorší film, pričom jeho tvorcovia Dinesh DSouza a Bruce Schooley získali Zlaté maliny za najhoršiu réžiu a herecké výkony v hlavných úlohách. Batman vs. Superman zas bodoval v kategóriách Najhorší herec vo vedľajšej úlohe (Jesse Eisenberg), Najhoršia dvojica na plátne (Ben Affleck a Henry Cavill), Najhorší scenár (Chris Terrio a David S. Goyer) a Najhorší prequel, remake, rip-off alebo pokračovanie..



Najhoršou herečkou vo vedľajšej úloh sa stala Kristen Wiig za výkon v komédii Zoolander No. 2. Razzie Redeemer Award, ktorou organizátori pripomínajú, že držiteľky a držitelia malín nie sú pre film nadobro stratení a môžu sa posunúť k oveľa lepším výkonom, získal herec a filmár Mel Gibson.



Zlatá malina alebo Tinsel Towns Tackiest Trophy je lacná, ručne vyrezávaná malina veľkosti golfovej loptičky nasprejovaná zlatou farbou, ktorá stojí na filmovom kotúči. O anticenách, ktoré vznikli v roku 1980, rozhodujú členovia Golden Raspberry Award Foundation - novinári, filmoví fanúšikovia a profesionáli z filmového priemyslu. Zlaté maliny vyhlasujú tradične deň pred odovzdávaním Oscarov.



Mel Gibson - od nominácie na Zlatú malinu za najhorší herecký výkon vo vedľajšej úlohe v roku 2014 k nominácii na Oscara za réžiu snímky Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu



Informácie pochádzajú z webstránky www.razzies.com a archívu agentúry SITA.