BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Atraktivita učiteľstva na Slovensku výrazne klesá, čo spôsobuje nové problémy. Učitelia starnú a hrozí ich nedostatok v konkrétnych predmetoch. To sú aktuálne vyhliadky slovenského školstva.



Pri príležitosti Dňa učiteľov na klesajúcu atraktivitu učiteľského povolania upozorňujú autori projektu To dá rozum, ktorí aktuálne pripravujú návrh zmeny vzdelávania na Slovensku. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Králiková. .



Učiteľský zbor starne



Králiková pripomína, že negatívny trend starnutia učiteľského zboru potvrdzuje aj aktuálna prognóza výkonov regionálneho školstva do roku 2025. Štúdiu publikovalo Centrum vedecko-technických informácií SR.





„V roku 2015 bolo 34 715 učiteľov základných škôl, v roku 2025 sa predpokladá, že bude v základných školách potrebných až 37 837 učiteľov. My ich však máme čoraz menej. Učiteľský zbor nám navyše starne. Kým v roku 2009 bol priemerný vek učiteliek niečo nad 41 rokov, v roku 2014 to bolo už 45,2 roku. Je tak možné, že súčasný stav, keď niektoré predmety nie sú odborne pokryté, sa bude bez primeranej reakcie v budúcnosti už len prehlbovať,“ upozorňuje Králiková.



Znižuje sa atraktivita učiteľského povolania



Zlé vyhliadky do budúcnosti sú podľa Králikovej okrem iného aj dôsledkom znižujúcej sa atraktivity učiteľského povolania.



„Atraktivitu povolania podľa prieskumu OECD o učiteľskej profesii TALIS ovplyvňujú viaceré faktory - hodnotenie práce učiteľa, spolupráca v škole s kolegami, s riaditeľom a rodičmi, učiteľsko-žiacke vzťahy a pracovné podmienky. Výskum tiež ukázal, že vyšší nástupný plat ovplyvňuje najmä záujem mladých a začínajúcich učiteľov o túto profesiu," približuje tému Králiková.



Na to, aby sme predišli nedostatku učiteľov v budúcnosti, by sme sa podľa nej mali sústrediť na zvýšenie atraktivity tohto povolania tak medzi začínajúcimi, ako aj medzi skúsenými pedagógmi. Králiková dodáva, že na základe zistení OECD je jednou z ciest vyšší nástupný plat začínajúcim učiteľom.



Prieskum TALIS



Autori projektu To dá rozum tiež dodávajú, že slovenské a medzinárodné výskumy ukazujú, že treba vytvoriť vhodné pracovné prostredie pre učiteľov, systém zmysluplnej spätnej väzby, zlepšovať spoluprácu so žiakmi, či podporovať profesijný rozvoj učiteľov, napríklad prostredníctvom mentorov.



„Spokojnosť učiteľov podľa prieskumu TALIS tiež zvyšuje vzájomná podpora medzi učiteľmi a riaditeľmi, ktorá umožňuje zamestnancom školy aktívne sa zúčastňovať na jej spravovaní,“ uzatvára Králiková s tým, že práve Deň učiteľov je ideálnou príležitosťou na zamyslenie sa - kam vzdelávanie na Slovensku kráča a aký vzťah máme k učiteľskej profesii.