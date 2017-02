Učitelia sa môžu hlásiť do programu na výučbu o holokauste

Do programu sa môžu hlásiť učitelia so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku, prípadne na iné predmety humanitného zameraniaBRATISLAVA 12. februára (WebNoviny.sk) - Učitelia druhého stupňa základných škôl a učitelia v stredných školách sa môžu hlásiť do programu USA, ktorý je zameraný na výučbu o holokauste.



Týždenný program na vybraných školách v USA ponúka učiteľom možnosť prehĺbiť si svoje znalosti. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke s tým, že do programu sa môžu hlásiť učitelia so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku, prípadne na iné predmety humanitného zamerania a s výbornou znalosťou anglického jazyka. .



Vhodný kandidát by mal mať skúsenosť s vyučovaním témy holokaustu. Termín odovzdania žiadosti je 31. marec. Podrobné informácie o programe sú na internetovej stránke www.fulbright.sk. Počas letných prázdnin získa túto možnosť 14 pedagógov zo siedmich krajín.



Program je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí USA, Asociácie organizácií zaoberajúcimi sa problematikou holokaustu (AHO) a Pamätného múzea obetiam holokaustu vo Washingtone v USA. Na Slovensku ho finančne zabezpečujú Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike, AHO a ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.