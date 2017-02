Účasť Dinama Riga v nasledujúcej sezóne KHL je otázna

RIGA 24. februára (WebNoviny.sk) - Hokejistom lotyšského tímu Dinamo Riga sa v aktuálnej sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) nedarilo. V základnej časti získali len 58 bodov, menej mal na svojom konte už len Novokuzneck. Napriek tomu nad svojím tímom vedenie klubu neláme palicu.



"Celkovo to nebolo dobré, no odohrali sme dobré aj zlé zápasy. Väčšinou sme predvádzali dobré výkony, no nezískali sme potrebné množstvo bodov. Filozoficky povedané, hrali sme lepšie, než ukazuje tabuľka. Tá je však smerodajná," povedal šéf klubu Juris Savickis pre portál Championat.com..



"Vedenie klubu vyhodnotí účinkovanie tímu v tejto sezóne. Urobíme však všetko pre to, aby sme aj v ďalšom ročníku hrali KHL," dodal Savickis.