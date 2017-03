Účasť Ďalogu na MS je stále otázna. Nevie, ako sa bude správať ruka

Nešťastný atak súpera v predĺžení januárového súboja s Jekaterinburgom vyšiel Mareka Ďalogu veľmi draho. Skúsený obranca s diagnózou zlomenina....

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Nešťastný atak súpera v predĺžení januárového súboja s Jekaterinburgom vyšiel Mareka Ďalogu veľmi draho. Skúsený obranca s diagnózou zlomenina ruky prišiel o záver dlhodobej časti sezóny KHL v drese Slovana Bratislava. V najbližších dňoch sa rozhodne, či sa bude môcť plnohodnotne zapojiť do prípravy pred majstrovstvami sveta v nemeckom Kolíne nad Rýnom.





"Už tri týždne ruku rozcvičujem, ale ešte v nej nemám správnu hybnosť. Samozrejme, už sa dajú robiť aj veci na ľade, ale zatiaľ som nebol v kontakte s hráčmi. Uvidíme, čo prinesú najbližšie dni, ako sa bude ruka správať. Po odborných konzultáciách sa potom rozhodne, čo bude ďalej," povedal Marek Ďaloga na pondelkovom zraze reprezentácie SR v Bratislave..





Mrzia ho dva mesiace nútenej pauzy v závere základnej časti KHL, keď s ortézou na ruke prakticky nič nemohol robiť. "Brzdilo ma to pri všetkom. Keď som dal dolu ortézu, konečne prišla záťaž a rozhybávanie. Čaká ma však ešte veľa práce. Byť sám na ľade a pripravovať sa s mužstvom sú dve rozdielne veci," skonštatoval 28-ročný odchovanec zvolenského hokeja.



Marek Ďaloga je 54-násobný reprezentant, v tejto sezóne absolvoval s dvojkrížom na hrudi predvianočný turnaj vo švajčiarskom Bieli. V národnom drese štartoval na troch mládežníckych a troch seniorských (2013, 2014, 2015) svetových šampionátoch. Pred pôsobením v Slovane Bratislava hrával KHL v ruskej Kazani či v českej extralige v Pardubiciach.



"Jasné, že by som chcel ísť na majstrovstvá sveta. Konečné slovo však budú mať lekári a stav mojej ruky. Zatiaľ majú na to rôzne názory," dodal Ďaloga.