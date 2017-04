Uberisti dane platia, taxislužby by bolo dobré deregulovať, myslí si Kažimír

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) - Taxislužby by sa mali deregulovať. Myslí si to minister financií Peter Kažimír. Ako povedal, znížili by sa tak náklady na fungovanie klasických taxikárov a zabezpečilo by to férovú súťaž.



Uberisti dane platia .



Reagoval tak na protesty taxikárov voči službe Uber. Ako však dodal, tieto nariadenia sú v kompetencii rezortu dopravy a tých, ktorí sa zaoberajú reguláciou taxislužieb. V kompetencii rezortu financií je však správa daní. V tomto smere v pôsobení Uberu porušovanie zákonov Kažimír nevidí.





"Podľa našich šetrení tí, čo jazdia pre Uber, si plnia svoje daňové povinnosti. Nehovorím, že to je 100-percentná záležitosť, ale väčšinové poznanie na našej strane je také, že tí, ktorí pracujú pre Uber, si svoje daňové a odvodové povinnosti plnia," povedal.



Diery v daňovej legislatíve



Problémom však z jeho pohľadu je samotná spoločnosť Uber, ktorá nezdaňuje príjmy, ktoré vygeneruje na Slovensku, v našej krajine. Podľa Kažimíra tak využíva diery v medzinárodnej daňovej legislatíve. Aj to by sa však mohlo zmeniť.



"A to už je nielen otázka slovenskej legislatívy, ale aj európskej legislatívy. Nádejame sa a máme celkom veľkú ambíciu, že by nadnárodná spoločnosť Uber, myslím, že momentálne so sídlom v Holandsku, to čo bude chcieť zinkasovať na Slovensku, aby aj zdanila na Slovensku. To je náš prvotný cieľ," dodal minister financií.



