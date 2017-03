USA už nebudú trvať na odchode sýrskeho prezidenta Asada, Trumpova administratíva sa zameria na praktické kroky

NEW YORK 30. marca (WebNoviny.sk) - Spojené štáty už nebudú v rámci snáh o urovnanie konfliktu v Sýrii prioritne trvať na odchode sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Uviedla to americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová.



Administratíva predchádzajúceho prezidenta USA Baracka Obamu sa podľa nej vo svojom prístupe v Sýrii príliš sústreďovala na potrebu Asadovho odchodu z politiky. Vláda nového šéfa Bieleho domu chce podľa nej presunúť pozornosť na dôležitejšie otázky..



"Našou prioritou nebude len sedieť a snažiť sa o to, ako Asada dostať von z hry. Našou prioritou bude vážne sa pozrieť na to, ako by sa dali veci urobiť a s kým bude potrebné spolupracovať," povedala Haleyová novinárom.



Trumpova administratíva sa podľa nej bude odteraz zameriavať na praktické kroky, ktoré môžu reálne zmeniť situáciu v prospech obyvateľov Sýrie.



Občianska vojna v Sýrii si vyžiadala už okolo 400.000 životov. Za hranice utieklo už viac ako päť miliónov Sýrčanov a ďalších 6,3 milióna ľudí je vnútorne vysídlených v samotnej Sýrii.



