USA uvalili nové sankcie na KĽDR, chcú rozbiť protiprávny jadrový program

Spojené štáty uvalili dnes sankcie na ďalších 11 Severokórejčanov a jednu severokórejskú firmu v súvislosti s ich úlohou v rámci zbrojného....

WASHINGTON 31. marca (WebNoviny.sk) - Spojené štáty uvalili dnes sankcie na ďalších 11 Severokórejčanov a jednu severokórejskú firmu v súvislosti s ich úlohou v rámci zbrojného programu KĽDR. Oznámilo to americké ministerstvo financií.



Ministerstvo podľa agentúry Reuters spresnilo, že títo jednotlivci pracovali ako agenti severokórejskej vlády v Rusku, Číne, Vietname a Kube. Ich úlohou bolo získavať finančnú podporu a inú pomoc pri zaobstarávaní zbraní pre už v minulosti sankcionované severokórejské firmy a banky..



Spoločnosť Paeksol sa na čiernej listine zase ocitla pre svoje zapojenie do obchodovania s uhlím a nerastnými surovinami KĽDR, uviedla juhokórejská agentúra Jonhap.



"Dnešné sankcie sú zamerané na rozbitie sietí a metód, ktoré uplatňuje vláda Severnej Kórey pri financovaní svojho protiprávneho jadrového či raketového programu..." uviedol americký minister financií Steven Mnuchin.



"Vyzývam našich partnerov a spojencov, aby podnikli podobné opatrenia na to, aby sa takéto financovanie zastavilo," dodal minister.



, ,