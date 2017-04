USA útokmi zničili alebo poškodili 20 percent sýrskeho letectva

WASHINGTON 10. apríla (WebNoviny.sk) - Minulotýždňový raketový útok americkej armády na sýrsku leteckú základňu zničil alebo poškodil 20 percent akcieschopného letectva krajiny, takisto palivové a muničné plochy a potenciál protivzdušnej obrany. Vyhlásil to minister obrany USA Jim Mattis.



"Sýrska vláda prišla o schopnosť doplňovania paliva a opätovného vyzbrojenia letectva na leteckej základni Šajrát... Sýrska vláda by bola nerozumná, ak by znova použila chemické zbrane," povedal Mattis, ktorého citovala agentúra Reuters..





Americké sily v piatok na priamy príkaz prezidenta USA Donalda Trumpa vypálili 59 striel s plochou dráhou letu Tomahawk na sýrsku leteckú základňu Šajrát v provincii Homs, kde sa podľa Washingtonu mali nachádzať chemické zbrane. Zahynulo pri tom najmenej šesť ľudí.



Úder bez mandátu OSN bol odvetou za údajný chemický útok na vzbúrencami ovládané západosýrske mesto Chán Šajchún v provincii Idlib, pri ktorom v utorok zahynulo najmenej 87 civilistov. USA a ďalšie západné štáty pripisujú zodpovednosť zaň Asadovej vláde, čo Sýria odmieta.





Sýrska vláda tvrdí, že nepoužila chemické zbrane. Vinu pripísala povstalcom, ktorí podľa nej zhromažďujú a skladujú smrtiace chemikálie. Podľa ruského ministerstva obrany sa jedovaté látky uvoľnili do ovzdušia, keď sýrske lietadlá pri nálete zasiahli sklad chemických zbraní a munície v povstaleckej továrni na východnom okraji Chán Šajchúnu.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo dnes raketový útok americkej armády na sýrsku leteckú základňu za akt agresie voči suverénnemu štátu a za porušenie medzinárodného práva.



