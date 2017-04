USA sa stali majstrami sveta do 18 rokov, vo finále si poradili s Fínskom

Hokejisti USA sa stali majstrami sveta v kategórii do 18 rokov na svetovom šampionáte na Slovensku. V nedeľňajšom finále v....

POPRAD / SPIŠSKÁ NOVÁ VES 23. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti USA sa stali majstrami sveta v kategórii do 18 rokov na svetovom šampionáte na Slovensku. V nedeľňajšom finále v Poprade zdolali rovesníkov z Fínska 4:2 a potvrdili pozíciu najúspešnejšieho tímu v histórii majstrovstiev sveta v tejto vekovej kategórii. Celkovo majú na konte už desaťkrát zlato, trikrát pridali striebro a dvakrát bronz.



Američania po ročnej pauze opäť kraľujú svetu medzi hokejistami do 18 rokov. Pred rokom v domácom prostredí získali „iba“ bronz. Americkí hokejisti na MS do 18 rokov naposledy predtým nebrali medailu v roku 2003, Slováci vtedy získali v ruskej Jaroslavli striebro. Hráči USA na šampionáte v Poprade a Spišskej Novej Vsi nezaváhali ani raz, pripísali si sedem víťazstiev. Mladí Fíni berú medailu tretí rok po sebe, pred rokom získali zlato a pred dvoma tiež striebro. .









Bronz si vybojovali mladí Rusi, premožitelia Slovákov zo štvrťfinále. V nedeľňajšom dueli o konečné tretie miesto zvíťazili 3:0 nad rovesníkmi zo Švédska. Ruská mladíci viedli od 17. min zásluhou Galeňuka, druhý gól pridal v 25. min Samorukov. Definitívnu podobu výsledku dal v poslednej minúte stretnutia Maximov. Slovenskí hokejisti vypadli s Rusmi vo štvrťfinále po prehre 2:3 po predĺžení a skončili na 6. pozícii.



Bielorusi zvíťazili 3:1 nad Lotyšmi v nedeľňajšom treťom stretnutí o záchranu v elitnej kategórii a v sérii na dva úspechy triumfovali 2:1. Bielorusi sa teda medzi elitou predstavia aj o rok, Lotyši klesli do A-skupiny I. divízie. Vo štvrtkovom prvom meraní síl uspeli Bielorusi 2:0, v piatok zvíťazili Lotyši 3:2.



MS 2017 hokejistov do 18 rokov - Poprad, Spišská Nová Ves - nedeľa:



1. USA, 2. Fínsko, 3. Rusko, 4. Švédsko, 5. Kanada, 6. SLOVENSKO, 7. Česko, 8. Švajčiarsko, 9. Bielorusko, 10. Lotyšsko



FINÁLE







4. Norris (B. Tkachuk), 17. Farabee (Tortora), 22. Farabee (Cockerill, St. Cyr), 32. Mismash (Hudhes, Norris)- 28. Rasanen (Koskenkorva, Kotkaniemi), 57. Vaakananen.



: 7:5 na 2 min, navyše: Wahlstrom na 10 min (USA) za nešport. správanie, : 1:0, : 1:0. : Garon (Kan.), Piragič (Chor.) - Harrington (Kan.), Yletyinen (Fín.), 3904 divákov



Zostavy:



: St. Cyr - Hughes, Kemp, Knoepke, Gildon, T. Miller, Farrance, Inamoto - B. Tkachuk, J. Norris, Pastujov - Mismash, Barratt, O. Wahlström - Poehling, Farabee, Slaggert - Reedy, Tortoria, Dhooghe - Cockerill



: Luukkonen - Vaakanainen, Heiskanen, Teräväinen, Räsänen, Utunen, Anttalainen, Isiguzo, Latvala - Vesalainen, Ikonen, Nyman - S. Virtanen, Talvitie, Ylönen - Kotkaniemi, Koskenkorva, Kupari - Aalto, Engberg, Maansaari







O 3. MIESTO



17. Galeňuk (Čechovič, Svečnikov), 25. Samorukov, 60. Maximov



: 2:2 na 2 min, presilovky: 1:0, : 0:0, : Hejduk (ČR), Thomson (USA) - Hägerström (Fín), Hancock II (USA), 2923 divákov



O ZÁCHRANU (hralo sa na dve víťazstvá) - tretí zápas:



: 7. Drozdov, 20. Derjabin, 45. Pavlenko - 51. Jasunovs



: 5:1 na 2 min, navyše: 51. Savrickij (Bielorusko) 10 min za nešportové správanie, : 0:1, : 0:0, : Iwert (Nem.), Sewell (V. Brit.) - Caillot (Fr.), Ondráček (ČR), 131 divákov