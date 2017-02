ÚRSO končí vydávanie nových cien, platia od začiatku roka

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v súčasnosti ukončuje vydávanie nových cenových rozhodnutí pre elektrinu. Nové ceny budú spätne platiť od začiatku tohto roka.



"V prípade vyúčtovacích faktúr, ktoré obsahujú aj obdobie mesiacov január, prípadne aj február tohto roku, by mali dodávatelia na základe nových cenových rozhodnutí vystaviť odberateľom opravné faktúry, respektíve dobropisovať rozdiel v cene," informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz..



"Všetci odberatelia, ktorí svoje vyúčtovacie faktúry a prípadne aj preddavkové platby už zaplatili, v žiadnom prípade nebudú poškodení, keďže prípadný rozdiel im bude zúčtovaný v nasledujúcej vyúčtovacej faktúre," zdôraznil Igaz.



Regulátor dodávateľom elektriny odporúča, aby pri vyúčtovacích faktúrach, ktoré obsahujú mesiace január, prípadne aj február 2017, čo najskôr pristúpili k vystaveniu opravných faktúr, respektíve dobropisov, ktoré by zohľadnili rozdiely v cenách, ktoré vznikli vydaním nových cenových rozhodnutí. "Pri preddavkových platbách by mali odberatelia využiť právnu úpravu zákona o energetike a pravidiel trhu, ktorá umožňuje dodávateľom navrhnúť zmenu výšky preddavkových platieb pri zmene ceny z vlastnej iniciatívy," konštatoval Igaz. Doplnil, že cenové konania pre vodu sa ukončia v priebehu budúceho týždňa.