UEFA zrejme odstaví Aytekina, pomohol Barcelone k senzačnému obratu v Lige majstrov

NYON 12. marca (WebNoviny.sk) - Nemecký arbiter Deniz Aytekin si s vysokou pravdepodobnosťou v blízkej budúcnosti nezapíska vo futbalovej Lige majstrov. Rozhodla o tom Európska futbalová únia (UEFA).



Tridsaťosemročný rodák z Norimbergu bude pykať za chyby, ktoré spôsobil v odvetnom osemfinálovom zápase medzi FC Barcelona a Parížom Saint-Germain. Domáci vyhrali 6:1, pričom prekonali manko 0:4 z prvého zápasu a postúpili do štvrťfinále. Aytekin udelil Barcelone výhodu dvoch pokutových kopov. .









K druhému sa vyjadril aj švédsky tréner Lars Lagerbäck, podľa ktorého Luis Suárez filmoval. "Je nezmysel, aby o všetkom rozhodovalo filmovanie. Je mi ľúto futbalového sveta. Hnevá ma to, v podaní Suáreza to bolo čisté divadlo. Načo máme rozhodcov pri bránkach, keď nič nevidia?" vyhlásil Lagerbäck pre španielsky denník Marca.



Aytekin bude v nedeľu hlavným rozhodcom zápasu najvyššej nemeckej súťaže medzi Hamburgom a Borussiou Mönchengladbach.