UEFA chystá revolúciu v jedenástkom rozstrele, chce skúsiť systém na spôsob tenisového tajbrejku

Európska futbalová únia (UEFA) chystá revolučnú zmenu v jedenástkovom rozstrele. Ako je známe, doteraz sa "penalty" kopali v podaní oboch....

NYON 7. mája (WebNoviny.sk) - Európska futbalová únia (UEFA) chystá revolučnú zmenu v jedenástkovom rozstrele. Ako je známe, doteraz sa "penalty" kopali v podaní oboch mužstiev striedavo. Najvyšší futbalový orgán na "starom kontinente" chce vyskúšať nový systém na spôsob tenisového tajbrejku.



UEFA skúša experiment počas ME dievčat do 17 rokov v Českej republike (2.-14. mája). Druhým turnajom, kde túto novinku otestujú, je európsky šampionát chlapcov rovnakej vekovej kategórie v Chorvátsku (3.-19. mája)..



"Experiment prináša zmenu poradia pri realizácii pokutových kopov," informuje web UEFA.com. Podľa štatistík z roku 2016, ktoré zverejnil britský The Telegraph, mužstvo, ktoré začínalo jedenástkový rozstrel, zvíťazilo v 60 % prípadov. "Podľa našej hypotézy je hráč, ktorý zahráva svoj pokus ako druhý v rámci série, pod väčším tlakom. Ak protihráč pred ním z bieleho bodu skóroval, často sa stávalo, že ten, ktorý išiel po ňom, zapríčinil prehru svojho mužstva, zvlásť ak sa to udialo vo štvrtej sérii," dodáva UEFA.



Tá sa preto v spolupráci s Radou Medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB), ktorá má rozhodujúce slovo o futbalových pravidlách, snaží o odskúšanie iného systému podobného tenisovému tajbrejku pod pracovným názvom ABBA. UEFA chce testovaním zistiť, či sa tým zníži výhoda pre mužstvá, ktoré v jedenástkovom rozstrele začínajú.



Nový systém má fungovať nasledovne:



tím A - 2. pokus: tím B



tím B - 4. pokus: tím A



tím A - 6. pokus: tím B



tím B - 8. pokus: tím A



tím A - 10. pokus: tím B



V prípade remízy:



tím B - 12. pokus: tím A



Ak je naďalej nerozhodný stav:



tím A - 14. pokus: tím B (atď.)