U kráľov je zemetrasenie po neúspešnej sezóne NHL, Gáborík bude mať nového trénera

Ani leví podiel na najväčších úspechoch v histórii klubu nespasil Darryla Suttera a Deana Lombardiho pri účtovaní za sezónu, v ktorej hokejisti....

LOS ANGELES 11. apríla (WebNoviny.sk) - Ani leví podiel na najväčších úspechoch v histórii klubu nespasil Darryla Suttera a Deana Lombardiho pri účtovaní za sezónu, v ktorej hokejisti Los Angeles Kings nepostúpili do play-off NHL.



Novú pozíciu má aj Robitaille .



Vedenie klubu v pondelok odvolalo trénera aj generálneho manažéra, ktorí priviedli tím dvakrát k zisku Stanleyho pohára (2012 a 2014).









Pri druhom bol aj slovenský krídelník Marián Gáborík, ktorému ročník 2016/2017 aj vinou zranenia tiež nevyšiel podľa predstáv. Novým viceprezidentom a generálnym manažérom sa stal bývalý hviezdny obranca Rob Blake, ktorý sa štyri roky zaúčal v pozícii Lombardiho asistenta.









Dlhoročný člen exekutívy Luc Robitaille, ďalší z kategórie veľkých postáv histórie Kings, sa posunul do roly prezidenta hokejových a obchodných operácií. Ich úlohou bude nájsť nástupcu najúspešnejšieho trénera v dejinách klubu.



Sutter viedol "kráľov" šesť sezón



Sutter končí v Kalifornii po šiestich sezónach s bilanciou 225 víťazstiev,147 prehier a 53 prehier po predĺžení alebo samostatných nájazdoch. Lombardi sa zase udržal na poste generálneho manažéra dlhšie ako ktorýkoľvek jeho predchodca v Kings.



"Podstúpili sme extrémne náročné rozhodovanie, vzali sme do úvahy veľmi veľa faktorov vrátane úspešnej minulosti. Pre našu organizáciu sú však prioritou súčasnosť a budúcnosť," vysvetlil za majiteľov Dan Beckerman, prezident športového konglomerátu AEG.



Los Angeles Kings chýbajú v play-off druhý raz za tri roky. Základnú časť ukončili s najhoršou bilanciou od roku 2009. V Západnej konferencii im patrilo 10. miesto, keď z 82 zápasov vyhrali iba 39 a nazbierali 86 bodov.



"Slovami sa nedá vyjadriť, čo pre našu organizáciu vykonali Dean a Darryl. Vybudovali tento tím a dvakrát ho priviedli k Stanleyho poháru. Navždy si ich zapamätáme ako velikánov Kings. Svojimi úspechmi si však nastavili vysokú latku očakávaní, s ktorou sa tri roky nedokázali popasovať. S hráčmi, ktorých máme k dispozícii, by sme mali o trofej bojovať každú jednu sezónu. Preto nastala zmena," dodal Beckerman.