Turné štyroch mostíkov ovládli Poliaci, víťazom Stoch

Víťazom 65. ročníka Turné štyroch mostíkov (T4M) v skokoch na lyžiach, započítavaných aj do hodnotenia Svetového pohára (SP) 20162017,....

BISCHOFSHOFEN 6. januára (WebNoviny.sk) - Víťazom 65. ročníka Turné štyroch mostíkov (T4M) v skokoch na lyžiach, započítavaných aj do hodnotenia Svetového pohára (SP) 2016/2017, sa stal Poliak Kamil Stoch s výsledným súčtom 997,8 bodu. Druhé miesto obsadil s výrazným odstupom 35,3 bodu prekvapujúco jeho krajan Piotr Zyla (962,5 b.), tretí bol Nór Daniel-André Tande (941,8 b.), ktorý po troch dieloch Turné ešte viedol.



Dvadsaťdeväťročný rodák zo Zakopaného (nar. 25. mája 1987) získal sošku Zlatého orla za celkové prvenstvo na tomto prestížnom podujatí na prelome rokov. Stoch je druhým poľským skokanom na lyžiach, ktorému sa v konečnom účtovaní podarilo triumfovať na Turné: pred 16 rokmi to premiérovo dokázal jeho slávny krajan Adam Malysz (v sezóne 2000/2001).



Stoch sa presadil svojou vyrovnanosťou



O svojom zaslúženom primáte Kamil Stoch s definitívnou platnosťou rozhodol v piatok večer na "Troch kráľov" v rakúskom Bischofshofene, kde zvíťazil: namerali mu 134,5 a 138,5 metra, za čo získal od rozhodcov 289,2 bodu. Stoch sa presadil svojou vyrovnanosťou - na úvodnom podujatí Turné v Oberstdorfe i na Nový rok v ďalšom nemeckom lyžiarskom stredisku Garmisch-Partenkirchen skončil druhý, v stredajších jednokolových pretekoch v katastrofálnych podmienkach v rakúskom Innsbrucku štvrtý.



Dvojnásobný zlatý medailista zo ZOH 2014 v Soči Kamil Stoch si triumfom na Turné štyroch mostíkov pripísal ďalší cenný úspech do svojej zbierky. V Bischofshofene zvíťazil pred Rakúšanom Michaelom Hayböckom (283,3 b.), tretí skončil Piotr Zyla (275,8 b.). Stochov najvážnejší súper v boji o celkové prvenstvo na T4M Daniel-André Tande nezvládol druhý finálový pokus (117 metrov) ani obrovský tlak a napokon obsadil v piatok večer až 26. miesto (231,5 b.): v konečnom hodnotení Turné 22-ročného severana predstihol nielen Stoch, ale napokon aj ďalší poľský skokan Zyla. Líder 1. kola v Bischofshofene Jurij Tepeš zo Slovinska skončil napokon až siedmy, keď mu v 2. kole namerali "iba" 124,5 metra.



Sklamaní zostali domáci Rakúšania



Pri vyvrcholení 65. ročníka T4M v Bischofshofene zostali sklamaní domáci Rakúšania, keď sa ani jeden nedostal na stupne pre víťazov v konečnom účtovaní. Tretieho po troch dieloch Turné Stefana Krafta klasifikovali v piatok až na 25. mieste, v rámci Turné bol šiesty za krajanom Manuelom Fettnerom. Slabou náplasťou pre Rakúsko bolo "striebro" Michaela Hayböcka v piatkovej súťaži. Obhajca prvenstva na T4M Peter Prevc zo Slovinska skončil v Bischofshofene až na 23. pozícii.



Rakúsko a Fínsko sú so 16. primátmi najúspešnejšími krajinami v počte celkových triumfov na Turné štyroch mostíkov (bývalé Interšportturné). Tretie miesto patrí bývalej NDR (11), štvrté v poradí je Nórsko (10) a piate NSR, resp. Nemecko (5). Poľsko sa zásluhou Kamila Stocha teraz dotiahlo s dvoma prvenstvami na Slovinsko.







1. Kamil Stoch (Poľ.) 289,2 bodu (134,5 m/138,5 m), 2. Michael Hayböck (Rak.) 283,3 (130,5 m/142 m), 3. Piotr Zyla (Poľ.) 275,8 (131 m/137 m), 4. Domen Prevc (Slovin.) 275,2 (130,5 m/139,5 m), 5. Maciej Kot (Poľ.) 268,8 (130,5 m/135 m), 6. Richard Freitag (Nem.) 267,4 (130,5 m/134 m), ...23. Peter Prevc (Slovin.) 239,5 (122,5 m/124 m), 25. Stefan Kraft (Rak.) 232,8 (128 m/121 m), 26. Daniel-André Tande (Nór.) 231,5 (135 m/117 m)



1. Kamil Stoch 997,8 bodu, 2. Piotr Zyla (obaja Poľ.) 962,5, 3. Daniel-André Tande (Nór.) 941,8, 4. Maciej Kot (Poľ.) 934,3, 5. Manuel Fettner 926,8, 6. Stefan Kraft (obaja Rak.) 926,5.



rok 1953 - Sepp Bradl (Rak.)



ročník 1953/1954 - Olav Björnstad (Nór.)



ročník 1954/1955 - Hemmo Silvenoinen (Fín.)



ročník 1955/1956 - Nikolaj Kamenskij (ZSSR)



ročník 1956/1957 - Pentti Uotinen (Fín.)



ročník 1957/1958 - Helmut Recknagel (NDR)



ročník 1958/1959 - Helmut Recknagel (NDR)



ročník 1959/1960 - Max Bolkart (NSR)



ročník 1960/1961 - Helmut Recknagel (NDR)



ročník 1961/1962 - Eino Kirjonen (Fín.)



ročník 1962/1963 - Toralf Engan (Nór.)



ročník 1963/1964 - Veikko Kankkonen (Fín.)



ročník 1964/1965 - Torgeir Brandtzäg (Nór.)



ročník 1965/1966 - Veikko Kankkonen (Fín.)



ročník 1966/1967 - Björn Wirkola (Nór.)



ročník 1967/1968 - Björn Wirkola (Nór.)



ročník 1968/1969 - Björn Wirkola (Nór.)



ročník 1969/1970 - Horst Queck (NDR)



ročník 1970/1971 - Jiří Raška (ČSSR)



ročník 1971/1972 - Ingolf Mork (Nór.)



ročník 1972/1973 - Rainer Schmidt (NDR)



ročník 1973/1974 - Hans-Georg Aschenbach (NDR)



ročník 1974/1975 - Willi Pürstl (Rak.)



ročník 1975/1976 - Jochen Danneberg (NDR)



ročník 1976/1977 - Jochen Danneberg (NDR)



ročník 1977/1978 - Kari Ylianttila (Fín.)



ročník 1978/1979 - Pentti Kokkonen (Fín.)



ročník 1979/1980 - Hubert Neuper (Rak.)



ročník 1980/1981 - Hubert Neuper (Rak.)



ročník 1981/1982 - Manfred Deckert (NDR)



ročník 1982/1983 - Matti Nykänen (Fín.)



ročník 1983/1984 - Jens Weissflog (NDR)



ročník 1984/1985 - Jens Weissflog (NDR)



ročník 1985/1986 - Ernst Vettori (Rak.)



ročník 1986/1987 - Ernst Vettori (Rak.)



ročník 1987/1988 - Matti Nykänen (Fín.)



ročník 1988/1989 - Risto Laakkonen (Fín.)



ročník 1989/1990 - Dieter Thoma (NSR)



ročník 1990/1991 - Jens Weissflog (Nem.)



ročník 1991/1992 - Toni Nieminen (Fín.)



ročník 1992/1993 - Andreas Goldberger (Rak.)



ročník 1993/1994 - Espen Bredesen (Nór.)



ročník 1994/1995 - Andreas Goldberger (Rak.)



ročník 1995/1996 - Jens Weissflog (Nem.)



ročník 1996/1997 - Primož Peterka (Slovin.)



ročník 1997/1998 - Kazujoši Funaki (Jap.)



ročník 1998/1999 - Janne Ahonen (Fín.)



ročník 1999/2000 - Andreas Widhölzl (Rak.)



ročník 2000/2001 - Adam Malysz (Poľ.)



ročník 2001/2002 - Sven Hannawald (Nem.)



ročník 2002/2003 - Janne Ahonen (Fín.)



ročník 2003/2004 - Sigurd Pettersen (Nór.)



ročník 2004/2005 - Janne Ahonen (Fín.)



ročník 2005/2006 - Janne Ahonen (Fín.) a Jakub Janda (ČR)



ročník 2006/2007 - Anders Jacobsen (Nór.)



ročník 2007/2008 - Janne Ahonen (Fín.)



ročník 2008/2009 - Wolfgang Loitzl (Rak.)



ročník 2009/2010 - Andreas Kofler (Rak.)



ročník 2010/2011 - Thomas Morgenstern (Rak.)



ročník 2011/2012 - Gregor Schlierenzauer (Rak.)



ročník 2012/2013 - Gregor Schlierenzauer (Rak.)



ročník 2013/2014 - Thomas Diethart (Rak.)



ročník 2014/2015 - Stefan Kraft (Rak.)



ročník 2015/2016 - Peter Prevc (Slovin.)



ročník 2016/2017 - Kamil Stoch (Poľ.)



5 - Janne Ahonen (Fín.)



4 - Jens Weissflog (NDR/Nem.)



3 - Helmut Recknagel (NDR), Björn Wirkola (Nór.)



2 - Andreas Goldberger, Ernst Vettori, Hubert Neuper, Gregor Schlierenzauer (všetci Rak.), Jochen Danneberg (NDR), Veikko Kankkonen, Matti Nykänen (obaja Fín.)



10 - Björn Wirkola (Nór.) - vyhral 1x preteky v Oberstdorfe, 3x v Ga-Pa, 3x v Innsbrucku a 3x v Bischofshofene



10 - Jens Weissflog (NDR/Nem.) - vyhral 2x v Oberstdorfe, 4x v Ga-Pa, 1x v Innsbrucku a 3x v Bischofshofene



9 - Janne Ahonen (Fín.) - vyhral 2x v Oberstdorfe, 2x v Ga-Pa, 2x v Innsbrucku a 3x v Bischofshofene



9 - Gregor Schlierenzauer (Rak.) - vyhral 2x v Oberstdorfe, 3x v Ga-Pa, 2x v Innsbrucku a 2x v Bischofshofene



7 - Matti Nykänen (Fín.) - vyhral 1x v Oberstdorfe, 2x v Ga-Pa, 3x v Innsbrucku a 1x v Bischofshofene



6 - Helmut Recknagel (NDR), Sven Hannawald (Nem.)



5 - Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern (obaja Rak.), Kazujoši Funaki (Jap.)



4 - Veikko Kankkonen (Fín.), Jiří Raška (ČSSR), Toni Innauer, Hubert Neuper, Andreas Widhölzl (všetci Rak.), Jochen Danneberg (NDR), Dieter Thoma, Martin Schmitt (obaja Nem.), Anders Jacobsen (Nór.)



16 - Fínsko, Rakúsko



11 - NDR



10 - Nórsko



5 - NSR/Nemecko



2 - Slovinsko, Poľsko



1 - Japonsko, ZSSR, Československo, Česká republika



*Pozn.: V ročníku 2005/2006 sa podelili o celkové prvenstvo dvaja skokani - Fín Janne Ahonen a Čech Jakub Janda.