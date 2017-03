Turecký prezident Erdogan zaútočil na Merkelovú, v Nemecku podľa neho ukrývajú teroristov

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obvinil nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú z podpory teroristov. "Pani Merkelová,....

"Pani Merkelová, prečo ukrývate teroristov vo Vašej krajine?... Prečo (v tejto veci) nič nerobíte?", uviedol najvyšší turecký predstaviteľ v rozhovore, ktorý poskytol dnes televízii A-Haber. Podľa jeho slov nemecké orgány nereagujú na informácie tureckej strany o podozrivých z terorizmu..



Na margo sporu s Holandskom Erdogan uviedol, že dvaja z ministrov tureckej vlády sa obrátia na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).





Merkelová kritizovala Erdogana



Nielen Holandsko, ale aj Nemecko v súvislosti s pretrvávajúcim napätím v dvojstranných vzťahoch odporučilo nemeckým občanom, aby sa v Turecku vyhli účasti na podujatiach politického charakteru. Tamojšie protesty sa totiž môžu obrátiť aj voči Nemecku, ako pripustil rezort diplomacie v Berlíne.



Merkelová vyjadrila Holandsku svoju "plnú podporu a solidaritu" po tom, ako Erdogan prirovnal holandský prístup k tureckým ministrom k "pozostatkom nacizmu". Merkelová už minulý týždeň kritizovala Erdogana za to, že obvinil Nemecko vzhľadom na jeho postup v podobnom prípade z "nacistických praktík". Kancelárka vyhlásila, že jej požiadavka, aby Turecko prestalo používať podobné prirovnania, sa vzťahuje aj na Holandsko a ďalšie krajiny.



Prirovnania k nacistom sú "absolútne neprijateľné", zdôraznila šéfka spolkovej vlády na tlačovej konferencii v Mníchove. "Holandsko má moju plnú podporu a solidaritu," podčiarkla.



Holandsko sa bude musieť ospravedlniť Turecku



Turecký vicepremiér Numan Kurtulmuš vyhlásil, že Holandsko sa bude musieť ospravedlniť Turecku za to, že zabránilo dvom ministrom usporiadať tam predreferendové zhromaždenia. "Uvidíte, že napokon dospejú k bodu, keď sa ospravedlnia," uviedol na obchodnom stretnutí v Istanbule. Prístup k tureckým ministrom označil za "kroky ultrapravice, neofašizmu a neonacizmu, ktoré boli v uplynulých piatich či šiestich rokoch v Európe na vzostupe".



Európska únia vyzvala ústami šéfky diplomacie Federicy Mogheriniovej a eurokomisára pre susedskú politiku a rozšírovanie Únie Johannesa Hahna Turecko, aby rezignovalo na neprimerané výroky a kroky, ktoré by mohli ďalej zhoršiť súčasnú situáciu.



Na zmiernenie tónu vyzval všetkých zainteresovaných dnes aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg.



