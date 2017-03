Turecko trucuje, prestalo plniť časť dohody s Európskou úniou o migrantoch

Turecko v súčasnosti neplánuje spätne prijímať žiadnych ďalších migrantov z Grécka, ako sa zaviazalo v príslušnej dohode s EÚ. Vyplýva to zo stredajšieho....

VIEDEŇ 16. marca (WebNoviny.sk) - Turecko v súčasnosti neplánuje spätne prijímať žiadnych ďalších migrantov z Grécka, ako sa zaviazalo v príslušnej dohode s EÚ. Vyplýva to zo stredajšieho vyjadrenia tureckého ministra zahraničných vecí Mevlüta Čavušogla pre turecký televízny kanál 24 TV, ktoré citovali vo štvrtok viaceré elektronické médiá.



Popri oznámení uvedeného kroku Čavušoglu pohrozil aj úplným vypovedaním dohody s EÚ, k čomu podľa neho môže Ankara kedykoľvek jednostranne prikročiť. "Odteraz môžeme hovoriť: Neplníme to a už to neplatí," citovala slová ministra rakúska stanica ORF..





Čavušoglu v uvedenom vyjadrení vyčítal Európskej únii, že nerealizuje sľubované uvoľnenie vízového režimu s Tureckom, čo Ankara považuje za "nutnosť". ORF v tejto súvislosti pripomenula, že Turecko v poslednom období opakovane pohrozilo vypovedaním dohody o migrantoch. Minister pre európske záležitosti Ömer Čelik v stredajšom rozhovore pre agentúru Reuters uviedol, že je načase túto dohodu prehodnotiť.



Najnovší krok prichádza v čase zvýšeného napätia medzi Tureckom a viacerými členskými štátmi EÚ. Spory medzi Ankarou a Úniou eskalovali po viacerých zákazoch vystúpenia tureckých politikov na politických zhromaždeniach tureckých komunít v Nemecku a Holandsku.



Dohoda medzi EÚ a Tureckom z marca 2016 predpokladá, že Ankara prijme naspäť všetkých nelegálnych migrantov, ktorí sa doplavili z Turecka na grécke ostrovy. Za každého takto vráteného Sýrčana má EÚ prijať priamo z Turecka iného sýrskeho utečenca. Do konca roka 2016 bolo presunutých z Grécka naspäť do Turecka približne 1200 migrantov.



, ,