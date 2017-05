Turecko nemá podľa Erdogana s Európskou úniou o čom debatovať, majú sa otvoriť nové kapitoly

ANKARA 2. mája (WebNoviny.sk) - Turecko "nemá o čom debatovať" s Európskou úniou, pokým ona neotvorí nové kapitoly vo rokovaniach o vstupe Turecka do tohto bloku. Vyhlásil to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Európska únia iba pred dvoma dňami vyzvala Ankaru, aby poskytla jasnejšie signály, či má v úmysle splniť prístupové kritéria v oblastiach ako ľudské práva alebo právny štát..





"Nemáte inú možnosť, ako otvoriť kapitoly, ktoré ste doteraz neotvorili," povedal Erdogan. "Pokiaľ ich otvoríte, bude to úžasné. Pokiaľ nie, potom dovidenia!" odkázala Bruselu turecká hlava štátu.



Turecko požiadalo o vstup do Európskej únie pred tridsiatimi rokmi, pričom samotné rokovania sa začali v roku 2005, napísala agentúra AP. Rozhovory o vstupe Turecka do EÚ sú však pomalým a zdĺhavým procesom. Vyjednávačom sa dosiaľ podarilo uzavrieť iba jednu z tzv. kapitol - o vede a výskume.



Erdogan avizoval, že vo svojej krajine usporiada referendum, v ktorom sa majú občania vyjadriť, či si prajú pokračovať v prístupovom procese.



