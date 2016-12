Turecké nálety usmrtili v Sýrii takmer stovku civilistov

Najmenej 88 civilistov, z toho 24 detí, zomrelo za uplynulých 24 hodín v dôsledku leteckých útokov tureckej armády v oblasti mesta al-Báb....

ISTANBUL 23. decembra (WebNoviny.sk) - Najmenej 88 civilistov, z toho 24 detí, zomrelo za uplynulých 24 hodín v dôsledku leteckých útokov tureckej armády v oblasti mesta al-Báb v severnej Sýrii, ktoré je pod kontrolou džihádistickej skupiny Islamský štát (IS).



Informovala o tom v piatok organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne s tým, že medzi týmito civilnými obeťami sú aj ženy. Turecká armáda mala v tejto oblasti podniknúť dve vlny náletov. Agentúra DPA uviedla, že turecká armáda sa k správam o zabitých civilistoch zvyčajne nevyjadruje.



Armáda však prostredníctvom štátnej tlačovej agentúry Anadolu zverejnila správu o sérii nových útokov v tejto oblasti. O život pri nich malo prísť 22 príslušníkov IS. Pri bombardovaní zničili aj 37 budov. Tureckí vojaci v rámci operácie nazvanej Štít Eufratu vstúpili do Sýrie 24. augusta, pričom podporujú protivládnych sýrskych povstalcov. Ich cieľom je vytlačiť z prihraničnej oblasti džihádistov z IS i kurdské milície.



Počas operácie už zahynulo najmenej 38 tureckých vojakov. Najväčšie straty utrpela turecká armáda 21. decembra, keď v bojoch o mesto al-Báb, ktoré ovládajú extrémisti z IS, zahynulo 16 vojakov.