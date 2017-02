Turecká polícia zadržala možného strojcu útoku v klube Reina

ANKARA 14. februára (WebNoviny.sk) - Turecká polícia zadržala francúzskeho občana tureckého pôvodu, ktorý je podozrivý v spojitosti s plánovaním útoku v nočnom klube Reina v Istanbule, kde v noci na 1. januára zahynulo 39 ľudí.



Ako informovala prokuratúra v Istanbule, zadržaný je napojený na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS). Má dvojaké francúzsko-turecké občianstvo. V Turecku je prihlásený na trvalý pobyt v stredomorskom letovisku Antalya. Meno podozrivého figurovalo na zmluve o prenájme bytu, kde istý čas býval páchateľ uvedeného útoku, Uzbek Abdulkadir Masharipov. .



Podozrivého zadržali v Istanbule



Tlačová agentúra Dogan spresnila, že podozrivého muža zadržali pred dvoma dňami v Istanbule a vzali ho do vyšetrovacej väzby. Súd v Istanbule počas uplynulého víkendu nariadil predĺžiť Masharipovovi vyšetrovaciu väzbu, v ktorej je od svojho zatknutia. Čelí obvineniam z podrývania ústavného poriadku, členstva v ozbrojenej teroristickej organizácii a zabitia.



Masharipov sa uplynulý víkend pri výsluchu sudcom priznal, že počas streľby v nočnom klube sa snažil cieliť na kresťanov, napísal v pondelok turecký denník Hürriyet. Zopakoval tiež, že pôvodne chcel útočiť na istanbulskom námestí Taksim, ale vzhľadom na prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré tam polícia zaviedla, sa rozhodol pre klub Reina na nábreží Bosporského prielivu.



Masharipov tiež tvrdil, že sa nezapojil do nijakých ďalších akcií, ako bol útok v klube Reina. Streľbou do kresťanov sa chcel podľa vlastných slov pomstiť za "ich zločinecké konanie vo svete".



K zodpovednosti sa prihlásil IS



K zodpovednosti za novoročný atentát sa prihlásil IS s tým, že ide o represiu za zapojenie sa Turecka do ozbrojeného konfliktu v Sýrii. Masharipov pred vyšetrovateľmi spresnil, že pokyn na spáchanie útoku v Istanbule dostal zo sýrskeho mesta Rakka, ktoré je baštou islamistov v Sýrii.



Útočník pred vyšetrovateľmi vyhlásil, že svoj čin neľutuje. "Neurobil som nič proti Tureckej republike. Len som sa pomstil. Neľutujem, čo som urobil," dodal. Uviedol tiež, že pred akýmkoľvek iným trestom by dal prednosť trestu smrti. "Zostal som nažive, ale šiel som tam (do klubu) zomrieť," vyhlásil podľa denníka Hürriyet.



Trest smrti sa v Turecku nevykonáva od roku 2002, ale prezident Recep Tayyip Erdogan predostrel otázku jeho obnovenia krátko po neúspešnom pokuse o vojenský prevrat, ktorý sa v Turecku odohral vlani v júli.