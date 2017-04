Turecká polícia bráni pozorovateľom počas referenda v práci, hlási opozícia

ISTANBUL 16. apríla (WebNoviny.sk) - Polícia bráni volebným pozorovateľom prokurdskej opozičnej Ľudovodemokratickej strany (HDP) v ich práci počas nedeľňajšieho referenda o ústavných zmenách v Turecku.



Poslankyňa Ziya Pirová agentúre DPA telefonicky z volebnej miestnosti v prevažne kurdskom meste Diyarbakir povedala, že policajti vyviedli pozorovateľov HDP a takisto opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) z jednej z volebných miestností. Argumentovali, že na identifikačných štítkoch mali okrem mena aj logo svojej strany, používanie symbolov strán vo volebných miestnostiach je však v deň volieb je zakázané..





Podobné prípady boli hlásené aj z iných miest v juhovýchodnom Turecku, kde žije kurdská menšina. "Cielene idú voči HDP a CHP, teda proti táboru nie. Hľadajú dôvody, aby pri urnách nemohli byť žiadni pozorovatelia," uviedla Pirová.



Podľa nej sú všade vo volebných miestnostiach a na všetkých poschodiach policajti, ktorí by tam vôbec nemali byť. "Prehľadávajú vrecká a hľadajú karty volebných pozorovateľov. Na kartách CHP je jej logo, na našich pečiatka HDP. Pozorovateľov vezmú na policajnú stanicu a spíšu zápisnicu. Potom ich prepustia, ale to môže trvať niekoľko hodín. Za ten čas nie je nikto z HDP a CHP pri urnách," opísala situáciu Pirová. Obe strany sa preto snažia zmeniť podobu identifikačných kariet.



Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vyslala do Turecka 11 zahraničných odborníkov. V krajine okrem toho od 25. marca pôsobí na pozvanie vlády 24 dlhodobých medzinárodných pozorovateľov OBSE. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZRE) je zastúpené 20 pozorovateľmi. Predstavitelia oboch organizácií však môžu robiť iba náhodné kontroly. OBSE a PZRE zverejnia v pondelok v Ankare svoju správu o priebehu referenda.



