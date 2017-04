Turecká opozícia žiada anulovanie výsledkov referenda

ANKARA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Opozičná Republikánska ľudová strana (CHP) žiada vzhľadom na množiace sa sťažnosti na priebeh referenda o ústavných zmenách anulovanie jeho výsledkov.



"Existuje len jedno rozhodnutie v súlade so zákonom, ktoré môže zmierniť napätie - Najvyššia volebná rada (YSK) musí anulovať toto hlasovanie," povedal na tlačovej konferencii podpredseda CHP Bülent Tezcan, ktorého citovala agentúra Dogan. Podľa neho je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť diskusii o legitímnosti referenda..





Tezcan avizoval, že CHP využije "všetky zákonné cesty", ktorými je možné napadnúť výsledky hlasovania, vrátane podania žaloby na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu.



Tezcan kritizoval aj skutočnosť, že volebná rada v rozpore s jej vlastnými pravidlami umožnila použiť hlasovacie lístky a obálky, na ktorých nebola jej pečiatka. Predseda YSK Sadi Güven túto výhradu odmietol s tým, že aj bez úradnej pečiatky boli hlasovacie lístky a obálky platné.





Predbežné výsledky referenda nemieni uznať ani prokurdská opozičná Ľudovodemokratická strana (HDP). Považuje ich za "nelegitímne", pretože ich ovplyvnila samotná volebná komisia. Predvolebná kampaň prebiehala podľa HDP za "nerovnakých podmienok". CHP už v nedeľu oznámila, že bude požadovať prepočítanie 37 percent hlasov odovzdaných v referende. HDP chce dať prepočítať pre podozrenie z manipulácií až dve tretiny hlasov.



Podľa predbežných výsledkov hlasovalo za ústavné zmeny 59 percent všetkých oprávnených voličov v zahraničí, priamo v Turecku to bolo iba 51,2 percenta. Na referende sa mohlo zúčastniť približne 58,2 milióna oprávnených voličov, z toho 2,9 milióna v zahraničí.