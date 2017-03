Turecká ministerka označila konanie Holanďanov za fašistické

Bu faşist uygulama karş

ANKARA 12. marca (WebNoviny.sk) - Turecká ministerka pre záležitosti rodiny Fatma Betül Sayanová Kayaová, ktorú v sobotu holandská polícia nevpustila na turecký konzulát v Rotterdame a eskortovala ju do Nemecka, označila takéto konanie za "pošliapanie demokratických a ľudských hodnôt"."Celý svet by mal zaujať stanovisko proti tomuto fašistickému konaniu v mene demokracie.. Takéto zaobchádzanie so ženou-ministerkou nemôže byť nikdy akceptované," napísala ministerka na svojom účte na sociálnej sieti Twitter..Ako pripomenula agentúra Anadolu, Kayaová sa rozhodla navštíviť turecký generálny konzulát krátko po tom, čo holandská vláda zrušila povolenie na pristátie lietadlu tureckého ministra zahraničných vecí Mevlüta Čavušogla.Ten chcel v sobotu vystúpiť s prejavom pred svojimi stúpencami v Rotterdame v súvislosti s kontroverzným aprílovým ústavným referendom v Turecku, ktoré má posilniť právomoci prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a oslabiť parlament. V Holandsku totiž žije približne štvrť milióna Turkov, ktorí môžu hlasovať v tureckom referende.