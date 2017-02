Tunel Žilina je už kompletne prerazený

BRATISLAVA 9. februára (WebNoviny.sk) - Tunel Žilina na rozostavanom vyše 11-kilometrovom úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka je už kompletne prerazený. Baníci vo štvrtok prerazili aj severnú rúru tunela dlhého 687 metrov. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS), obe tunelové rúry razili v geologicky mimoriadne náročnom teréne.



"S razbou sa začalo v priebehu novembra 2014, najskôr zo západného portálu tunela. Skutočne veľmi zložité geologické prostredie si vyžiadalo aj razbu z východného portálu a začalo sa teda protirazenie oboch tunelových rúr z východného portálu," priblížila hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Súčasťou diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka je tunel Ovčiarsko v dĺžke 2 367 metrov, prerazený bol v apríli minulého roku. Na diaľnici bude tiež jedenásť mostov..



Stavebné združenie Ovčiarsko v zložení Doprastav, a. s. (vedúci člen), Strabag, s. r. o., Váhostav - SK, a. s. a Metrostav, a. s. Praha sa zaviazalo vybudovať úsek D1 za zmluvnú cenu 427,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (512,64 mil. eur vrátane dane). Zmluvný termín ukončenia výstavby je január 2018, ale zhotoviteľ požiadal o predĺženie lehoty do októbra 2018.



Zmluva o dielo bola uzavretá v decembri 2013, so zmluvným začiatkom výstavby v januári 2014. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie - prvá fáza bola v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a druhá je z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.



Úsek sa začína v Hričovskom Podhradí križovatkou diaľnic D1 a D3. Trasa je navrhnutá po estakáde, ktorá križuje železničnú trať Bratislava - Žilina a cestu I/18. Následne vchádza do tunela Ovčiarsko. Po vyústení z východného portálu tunela sa diaľnica dostáva do Žilinskej kotliny, ktorou prechádza južne od obce Bitarová, križuje cestu III/5183 a vstupuje do širokého údolia Bitarovského potoka.



Výbežok kopca Dúbravy prekonáva diaľnica tunelom Žilina, za ktorým sa dostáva do doliny Rajčianky. V tomto úseku je diaľnica vedená po estakáde medzi Lietavskou Lúčkou a žilinskou mestskou časťou Bytčica. Úsek sa končí v mieste napojenia na križovatku Lietavská Lúčka a v nej na privádzač Lietavská Lúčka - Žilina. Trasa diaľnice nadväzuje na rozostavaný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala (13,5 km) s tunelom Višňové (7,5 km). Ten je vo výstavbe od leta 2014 a postavený má byť do konca roka 2019.