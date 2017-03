Trumpove podozrenia dôkladne prešetrili, šéf FBI nemá žiadne dôkazy o odpočúvaní prezidenta USA

WASHINGTON 20. marca (WebNoviny.sk) - Nie sú "žiadne informácie", ktoré by potvrdzovali obvinenia prezidenta USA Donalda Trumpa, že americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) odpočúval jeho kancelárie. Vyhlásil to dnes riaditeľ FBI James Comey.



Riaditeľ vo výpovedi pred zákonodarcami z výboru Snemovne reprezentantov pre spravodajské služby takto odpovedal na priamu otázku týkajúcu sa tvítov Trumpa, že jeho predchodca Barack Obama nariadil odpočúvanie jeho kancelárie. "Nemám žiadne informácie, ktoré by potvrdzovali tieto tvíty, a my v FBI sme to dôkladne prešetrili," povedal Comey..



"Ministerstvo spravodlivosti ma požiadalo, aby som zverejnil informáciu, že k tomuto záveru dospelo aj ministerstvo a všetky jeho súčasti," dodal šéf FBI.



Comey uviedol, že príkaz na odpočúvanie akéhokoľvek občana USA je mimo právomocí prezidenta.



Trump v sérii odkazov na Twitteri už skôr tento mesiac napísal obvinenia: "To je hrozné! Práve som zistil, že Obama ma dal krátko pred mojím víťazstvom (vo voľbách) odpočúvať v budove Trump Tower. Nič nové pod slnkom. Toto je mccarthizmus."