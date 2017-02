Trumpova vnučka Arabella spievala po čínsky, video je hitom

Video vnučky Donalda Trumpa spievajúcej v čínštine je hitom na čínskych sociálnych sieťach práve v období, keď ľudia komentujú aj skutočnosť,....

PEKING 3. februára (WebNoviny.sk) - Video vnučky Donalda Trumpa spievajúcej v čínštine je hitom na čínskych sociálnych sieťach práve v období, keď ľudia komentujú aj skutočnosť, že prezident USA neposlal Číňanom oficiálny pozdrav k lunárnemu novému roku. Dosiaľ to však Trumpovi predchodcovia v Bielom dome robievali.



.



Arabella sa učí čínštinu



Ivanka neskôr zverejnila video zachytávajúce päťročnú Arabellu, ako spieva a hrá sa s tradičnou čínskou bábkou - na veľké potešenie užívateľov čínskych sociálnych médií. "Ivanka nie je ako jej otec. Aspoň ona a jej dcéra majú priateľské úmysly," napísal jeden užívateľ na čínskej platforme Sina. Arabella sa učí čínštinu a aj jej vlaňajšie video, kde recituje starovekú čínsku báseň, sa rýchlo šírilo medzi čínskymi užívateľmi sociálnych médií.



Avšak títo užívatelia a čínske štátne médiá si všimli tiež to, že Trump neposlal oficiálny pozdrav čínskemu ľudu k novému roku, ako to zvykli robiť jeho predchodcovia Barack Obama a George W. Bush.



Trump má s Čínou napäté vzťahy



Čínsky štátny denník Global Times vo štvrtok napísal, že "Trump neposlal pozdrav k lunárnemu novému roku, čo vyvoláva obavy o čínsko-americké vzťahy"."Niektorí čínski užívatelia internetu mali pocit, že Trump je neúctivý, keď neposlal pozdrav," dodal denník.



Trump má s Čínou napäté vzťahy od svojho januárového nástupu k moci. Prezident USA obvinil Čínu z pokusu manipulovať svojou menou a pohrozil, že zvýši clo na čínsky dovozový tovar.