Trump: USA vyriešia jadrovú hrozbu KĽDR buď s pomocou Číny alebo bez nej

WASHINGTON 3. apríla (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty vyriešia jadrovú hrozbu Severnej Kórey buď s pomocou Číny alebo bez nej. Ak Čína nehodlá riešiť KĽDR, my áno, uviedol Trump v rozhovore pre denník Financial Times, z ktorého v noci z nedele na pondelok citovala stanica BBC.



Na otázku, či môžu USA v tomto úsilí uspieť samotné, Trump odpovedal: "Jednoznačne". Šéf Bieleho domu sa k danej téme vyjadril pred blížiacou sa návštevou čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Spojených štátoch. .



"Čína má na Severnú Kóreu veľký vplyv. Čína sa musí rozhodnúť, či pomôže USA pri riešení otázky KĽDR alebo nie. Ak áno, bude to pre Peking veľmi dobré - ak nie, nebude to dobré pre nikoho," povedal Trump pre Financial Times.



Trumpove krátke komentáre, publikované iba niekoľko dní pred stretnutím so Si Ťin-pchingom v letovisku Mar-a-Lago, sú poslednými zo série jeho varovaní ohľadom severokórejských jadrových hrozieb. Existujú totiž obavy, že by Pchjongjang mohol vyvinúť rakety s dlhým doletom a jadrovými hlavicami, schopné zasiahnuť pevninu Spojených štátov.



Šéf americkej diplomacie Rex Tillerson počas svojej marcovej cesty po Ázii vyhlásil, že jednou z možností riešenia tejto otázky by mohla byť preventívna vojenská akcia.