Trump: Asad sa zrejme bude musieť vzdať moci pre útok chemickými zbraňami

PALM BEACH 7. apríla (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump naznačil, že sýrsky prezident Bašár Asad možno bude musieť odstúpiť po útoku chemickými zbraňami zo 4. apríla.



Trump bude hovoriť s Putinom .



Trump povedal na palube prezidentského lietadla Air Force One novinárom, že to, čo sa stalo v Sýrii, je "hanbou ľudstva". Na otázku, či by mal Asad odísť, odpovedal: "On tam je a myslím, že on tie veci riadi, takže niečo by sa malo stať."





Prezident nechcel diskutovať o tom, čo - ak vôbec niečo - by mali Spojené štáty urobiť v reakcii na smrtiaci chemický útok v sýrskej provincii Idlib. Trump povedal, že útok "sa nemal stať a nemalo sa dovoliť, aby sa stal".



Šéf Bieleho domu uviedol, že o situácii v Sýrii sa zrejme bude rozprávať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Rusko je hlavným podporovateľom Asadovej vlády.





Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson tiež vyhlásil, že prezident Asad by po utorkovom chemickom útoku už nemal hrať úlohu vo vláde sýrskeho ľudu a že Spojené štáty zvažujú náležitú reakciu.



Tillerson povedal "nemáme žiadnu pochybnosť", že za útokom je Asadova vláda.



Tillersonovo varovanie Rusku



Pentagon už predkladá Bielemu domu možné vojenské reakcie na situáciu v Sýrii, informovali dnes denníky Washington Post a Wall Street Journal. K takýmto možnostiam patria útoky na sýrske armádne ciele alebo opatrenie, ktoré by zakazovalo lietať strojom sýrskych vzdušných síl.



K útoku došlo v utorok v severosýrskej, povstalcami ovládanej provincii Idlib a zahynuli pri ňom desiatky nevinných ľudí. Bol to jeden z najhorších útokov počas občianskej vojny v Sýrii.



Tillerson takisto vydal varovanie Rusku, že by malo "starostlivo zvážiť" svoju podporu Asadovej vláde. Uviedol, že zábery mŕtvych žien a detí "nás všetkých vydesili" a útoky tohto druhu nemožno tolerovať.



Minister sa takto vyjadril v meste West Palm Beach v americkom štáte Florida, po privítaní čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorý pricestoval na dvojdňovú vrcholnú schôdzku s prezidentom Trumpom.



