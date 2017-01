Trump vrátil Streepovej úder, je to preceňovaná herečka

LOS ANGELES 9. januára (WebNoviny.sk) - Novozvolený americký prezident Donald Trump označil herečku Meryl Streepovú za "preceňovanú" po tom, ako naňho slovne zaútočila na odovzdávaní Zlatých glóbusov, ktoré sa konalo v noci nadnes v Los Angeles. Streepová si tam prevzala cenu za celoživotný prínos do oblasti filmu.



Streepová, ktorá bola otvorenou podporovateľkou demokratickej kandidátky Hillary Clintonovej, vo svojom ďakovnom príhovore obvinila republikánskeho víťaza novembrových prezidentských volieb z toho, že počas svojej predvolebnej kampane v roku 2015 imitoval postihnutého novinára Sergea Kovaleského, čo však Trump odmieta.



Trojnásobná držiteľka Oscara ostro skritizovala Trumpa aj za výroky na adresu rôznych skupín obyvateľstva vrátane cudzincov. "Hollywood sa hemží cudzincami a keď ich všetkých vykopneme, budeme môcť sledovať akurát americký futbal a zmiešané bojové umenia," vyhlásila herečka v priamom prenose odovzdávania cien.



Americká filmová hviezda tiež vyzvala prítomných v publiku, aby bojovali za slobodu tlače, ktorá pôsobí ako brzda Trumpovej moci. Hercov a členov Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov Streepová vo svojej reči upozornila, že momentálne patria k "najviac očierňovanej skupine americkej spoločnosti".



Trump, ktorý bude 20. januára inaugurovaný za 45. prezidenta USA, na sociálnej sieti Twitter zareagoval slovami: "Po stý raz opakujem, že som nikdy nezosmiešnil žiadneho postihnutého novinára, len som naznačil, ako sa poklonkoval, keď po 16 rokoch úplne zmenil správu napísanú so zámerom vykresliť ma v zlom svetle."



"Meryl Streepová, jedna z najviac preceňovaných herečiek Hollywoodu, ma nepozná, ale zaútočila na mňa včera večer na Zlatých glóbusoch. Je to posluhovačka Clintonovej, ktorá prehrala na celej čiare," zakončil Trump, ktorý sľubuje deportáciu troch miliónov migrantov z USA a výstavbu bezpečnostného múru na mexických hraniciach.