Trump upravil dekrét o cestovnom zákaze, jednu krajinu vyškrtol

Americký prezident Donald Trump podpísal v pondelok prepracované výkonné nariadenie, ktoré dočasne, na 90 dní, zakazuje vstup do USA občanom....

WASHINGTON 6. marca (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump podpísal v pondelok prepracované výkonné nariadenie, ktoré dočasne, na 90 dní, zakazuje vstup do USA občanom zo šiestich prevažne moslimských krajín, žiadajúcim o nové víza - hoci tým, čo už víza majú, umožňuje slobodne pricestovať.



Prepracovaný zákaz sa týka občanov Sudánu, Sýrie, Iránu, Líbye, Somálska a Jemenu. Irak zo zrevidovaného nariadenia vyškrtli..



Nový prezidentský výnos je upravenou verziou dekrétu, ktorý Trump podpísal koncom januára. Vtedajšie nariadenie zakazovalo občanom siedmich prevažne moslimských krajín vstup do USA a pozastavilo americký program prijímania utečencov. Vyvolalo to však nejasnosti a miestami chaos na letiskách, ako aj protesty a napokon ho zablokovali federálne súdy.





Občanov, ktorí už víza majú, sa to netýka



Trump chcel výnos prepracovať a vyriešiť právne problémy. Biely dom odvtedy pracoval na novej verzii, aby nebola právne napadnuteľná. Podpis dokumentu opakovane odložili v snahe lepšie skoordinovať opatrenia s vládnymi inštitúciami, ktoré majú na starosti realizáciu.



Nový imigračný dekrét má užší záber, vyradil Irak zo zoznamu krajín, ktorých občania majú na 90 dní zakázané cestovať do Spojených štátov. Irak bol vyškrtnutý na nátlak ministerstva obrany a zahraničných vecí USA, ktoré vyzývali Biely dom, aby vzal do úvahy úlohu Iraku v boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Na zozname sa teda znova ocitli Irán, Líbya, Somálsko, Sudán, Sýria a Jemen. Tento 90-dňový zákaz sa netýka občanov, ktorí už majú platné víza.



Do krajiny vpustia maximálne 50-tisíc utečencov



Trumpova vláda odôvodňuje zákaz cestovania úsilím nevpustiť do USA teroristov, kým preskúma systém preverovania utečencov a žiadateľov o víza z určitých častí sveta.



Trumpovo prepracované nariadenie tiež pozastavuje na 120 dní celý utečenecký program USA, hoci utečenci, ktorí už oficiálne majú cestu naplánovanú a schválenú ministerstvom zahraničných vecí, budú do krajiny vpustení. Keď sa toto pozastavenie zruší, počet utečencov vpustených do USA bude vo fiškálnom roku 2017 maximálne 50-tisíc.



Očakávajú sa aj iné zmeny - výnos napríklad už nebude zakazovať na neurčitý čas prijímanie sýrskych utečencov, napísala tlačová agentúra AP. Bude sa na nich spolu so všetkými ostatnými utečencami vzťahovať pozastavenie ich prijímania na obdobie 120 dní. Prepracované výkonné nariadenie Trump nepodpísal na verejnom slávnostnom obrade.



