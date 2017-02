Trump telefonoval s Erdoganom, vyjadril Turecku podporu

WASHINGTON 8. februára (WebNoviny.sk) - Prezident USA Donald Trump vyjadril počas utorkového telefonátu s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom podporu Turecku "ako strategickému spojencovi a partnerovi z NATO". Biely dom to uviedol vo vyhlásení.



Dvojica lídrov diskutovala aj o "dlhodobom vzťahu Spojených štátov a Turecka a o spoločnom záväzku bojovať proti terorizmu vo všetkých jeho podobách", dodal Biely dom. Trump ocenil "prínos Turecka vo vojenskej operácii proti tzv. Islamskému štátu", uvádzalo sa vo vyhlásení. Išlo prvý rozhovor oboch prezidentov od Trumpovej inaugurácie, ktorá sa konala 20. januára. .



Ankara dúfa v zlepšenie vzťahov s USA



Erdogan na ekonomickej konferencii v Istanbule vlani v novembri vyjadril podporu novozvolenému americkému prezidentovi Trumpovi."Podľa môjho názoru byť označený za diktátora je dobrá vec," povedal tiež Erdogan na konferencii moslimských krajín v Istanbule.



Trump počas predvolebnej prezidentskej kampane v júli vyhlásil, že nebude kritizovať Turecko za jeho tvrdé zásahy po pokuse o prevrat, lebo USA musia "dať do poriadku svoje vlastné problémy", až potom môžu poučovať ostatné krajiny. Od neúspešného pokusu o vojenský prevrat bolo v Turecku zadržaných vyše 40.000 ľudí a prepustených zo zamestnania bolo takmer 100.000 štátnych úradníkov.



Trump telefonoval aj so španielskym premiérom



Trump absolvoval v utorok aj 15-minútový telefonický rozhovor so španielskym premiérom Marianom Rajoyom. Premiér povedal Trumpovi, že Španielsko je vďaka svojej dobrej situácii pripravené stať sa partnerom novej americkej administratívy v Európe.



Vo vyhlásení španielskej vlády sa uvádzalo, že Rajoy v telefonáte argumentoval, že rast hrubého domáceho produktu (HDP) v Španielsku dosahuje vyše tri percentá, a tak je krajina v dobrej pozícii a môže byť spojivkom medzi USA, Latinskou Amerikou, severnou Afrikou a Blízkym východom. Rajoy tiež Trumpovi pripomenul, že španielske investície vytvorili v Spojených štátov 80.000 pracovných miest.



Obaja politici takisto diskutovali o bezpečnosti, pričom sa osobitne venovali májovému stretnutiu lídrov NATO v Bruseli a spolupráci oboch vlád v boji proti medzinárodnému terorizmu.